Maio Roxo: doenças imunomediadas e os desafios no Brasil
Maio Roxo reforça a conscientização e expõe desafios no cuidado de doenças imunomediadas.
Maio Roxo mobiliza pacientes, profissionais e instituições em torno das doenças imunomediadas inflamatórias. Nesse contexto, a campanha amplia o debate e fortalece a informação. Assim, ela incentiva o diagnóstico precoce e o cuidado contínuo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante o mês, entidades promovem ações educativas abertas ao público. Entre elas, destacam-se associações de pacientes e grupos de apoio. Dessa maneira, o movimento aproxima informação científica da realidade de quem convive com essas condições.
Quais doenças entram no alerta do Maio Roxo
O Maio Roxo chama atenção para doenças como Doença Inflamatória Intestinal, Espondilite Anquilosante, Fibromialgia e lúpus eritematoso sistêmico. Além disso, a campanha também engloba a conscientização sobre doenças reumáticas.
Essas condições compartilham características importantes. Em geral, possuem origem imunológica e evolução crônica. Por isso, exigem acompanhamento constante e tratamento adequado.
Impactos reais na vida dos pacientes
Essas doenças afetam não apenas a saúde física. Ao mesmo tempo, elas impactam a vida social, emocional e profissional. Consequentemente, muitos pacientes enfrentam limitações e perda de mobilidade.
Sem diagnóstico precoce, o quadro pode evoluir rapidamente. Dessa forma, surgem complicações e até deficiências permanentes. Portanto, o acesso ao tratamento no tempo certo faz diferença direta na qualidade de vida.
Desafios no tratamento durante e após a pandemia
Durante a pandemia, o cenário se agravou. Isso ocorreu porque muitos pacientes enfrentaram falhas no acesso a medicamentos. Embora existam políticas públicas, o abastecimento irregular comprometeu o tratamento.
Como resultado, pacientes ficaram mais vulneráveis. Além disso, o risco de complicações aumentou, especialmente em casos de infecção por coronavírus. Portanto, a continuidade do cuidado tornou-se um desafio diário.
Falta de medicamentos e lacunas no SUS
Diversos pacientes relataram dificuldade para obter medicamentos essenciais. Por exemplo, pessoas com lúpus enfrentaram escassez de hidroxicloroquina. Enquanto isso, pacientes com doenças intestinais sofreram com a falta de mesalazina e adalimumabe.
Além dessas barreiras, existem lacunas estruturais. No caso da fibromialgia, por exemplo, ainda não há protocolo clínico específico no SUS. Assim, o tratamento se torna ainda mais limitado.
Informação, mobilização e acesso: caminhos possíveis
Diante desse cenário, a conscientização ganha ainda mais força. Ao mesmo tempo, a mobilização social pressiona por melhorias no sistema de saúde. Portanto, campanhas como o Maio Roxo cumprem papel essencial.
Informar, acolher e garantir acesso ao tratamento devem caminhar juntos. Dessa forma, pacientes conquistam mais dignidade e qualidade de vida.
Com base em dados do Ministério da Saúde.
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