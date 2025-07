Menarca precoce aumenta risco de diabetes e de AVC: confira

Pesquisas em quase 20 anos de dados nos EUA mostram que meninas que menstruam antes dos 13 anos correm mais risco de desenvolver diabetes tipo 2 na vida adulta. O estudo acompanhou mulheres de 20 a 65 anos entre 1999 e 2018. Elas apresentaram até o dobro do risco de AVC antes dos 65 anos e 32% mais risco de diabetes quando a menarca ocorreu aos 10 anos ou menos.

Esse fenômeno pode ocorrer porque a exposição precoce a estrogênios influencia o metabolismo e a sensibilidade à insulina. Assim, a exposição hormonal prolongada parece predispor ao diabetes e doenças cardiovasculares .

Causas da menarca precoce

Atualmente, a menarca precoce está associada à obesidade infantil e à exposição à poluição do ar. A obesidade acelera a maturação hormonal, pois aumenta hormônios que ativam o eixo reprodutivo. Além disso, partículas finas (MP2.5 e MP10) presentes na poluição interferem nos eixos hormonais e podem antecipar a menstruação.

Impacto no ciclo reprodutivo

Mulheres com diabetes tipo 1 diagnosticadas antes da menarca (menarca tardia ou precoce) revelam vida reprodutiva reduzida e menopausa mais cedo (50,1 vs 51,9 anos), com maior predisposição a doenças ósseas e cardiovasculares.

Prevenção e recomendações

Alimentação equilibrada na infância retarda a menarca e protege a saúde futura .

Monitoramento infantil da puberdade ajuda a identificar riscos precoces.

Controle do peso em meninas retarda o início menstrual e reduz risco de diabetes.

Redução da poluição e consciência ambiental podem retardar o início precoce da puberdade.

Menstruar precocemente representa fator de risco para diabetes tipo 2, AVC e menopausa antecipada. Portanto, favorecer alimentação saudável, evitar obesidade precoce e combater a poluição infantil são estratégias-chave. Com essas ações, podemos adiar a menarca e proteger a saúde das futuras adultas.