Confira ações de combate à tuberculose em Cachoeiro

Em março, mês dedicado ao combate à tuberculose, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim intensifica as ações de conscientização e prevenção. Portanto, o objetivo é alertar a população sobre os riscos da doença e a importância da detecção precoce.

Atividades de conscientização nas UBS

A Coordenação do Programa Municipal de Combate à Tuberculose e Hanseníase preparou, principalmente, uma série de palestras e rodas de conversa nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para informar a comunidade sobre os sinais e sintomas da doença. “A principal forma de prevenção é identificar a doença precocemente. Com isso, podemos orientar a população e garantir o acesso rápido aos serviços de saúde”, de acordo com Marusca Mesquita, coordenadora do programa.

Sintomas e transmissão: atenção para os sinais

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que pode afetar, principalmente, os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos. Dentre os sintomas mais comuns, destacam-se a tosse persistente por mais de três semanas, emagrecimento, suores noturnos e febre ao final do dia. A transmissão ocorre pelo ar, por meio da tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea ativa.

Tratamento: garantia de cura

O tratamento da tuberculose é gratuito e realizado com medicamentos específicos por um período de seis meses. A adesão rigorosa ao tratamento é essencial para a cura. “É fundamental que as pessoas procurem a UBS mais próxima assim que surgirem os sintomas. Oferecemos todo o suporte necessário para o diagnóstico e acompanhamento”, afirmou Renata Fiório, secretária municipal de Saúde.

Confira a programação de atividades

A fim de combater de forma eficaz a doença, Cachoeiro preparou diversos eventos nas UBS para promover o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Assim, confira a programação e participe das palestras e rodas de conversa:

UBS Vila Rica : Palestra sobre Tuberculose com Enf. Marusca Mesquita – 13/03, 8h

: Palestra sobre Tuberculose com Enf. Marusca Mesquita – 13/03, 8h UBS Soturno : Palestra com Enf. Marusca Mesquita – 18/03, 8h

: Palestra com Enf. Marusca Mesquita – 18/03, 8h UBS Itaoca : Palestra com Enf. Marusca Mesquita – 18/03, 13h

: Palestra com Enf. Marusca Mesquita – 18/03, 13h UBS Novo Parque : Sala de Espera com alunos da Multivix – 18/03, 8h

: Sala de Espera com alunos da Multivix – 18/03, 8h UBS BNH de Baixo : Roda de Conversa com alunos da Multivix – 18/03, 8h30

: Roda de Conversa com alunos da Multivix – 18/03, 8h30 UBS Doutor Mozart Santana Junior : Palestra com Enf. Michelle Furtado Coelho – 24/03, 8h

: Palestra com Enf. Michelle Furtado Coelho – 24/03, 8h UBS Adonai : Palestra com Enf. Marusca Mesquita – 25/03, 8h

: Palestra com Enf. Marusca Mesquita – 25/03, 8h UBS Córrego dos Monos : Roda de Conversa sobre Tuberculose – 25/03, 8h30

: Roda de Conversa sobre Tuberculose – 25/03, 8h30 UBS Amaral : Palestra sobre o tratamento da Tuberculose – 26/03, 8h

: Palestra sobre o tratamento da Tuberculose – 26/03, 8h UBS Juracy Mendes Glória : Palestra com Enf. Marusca Mesquita – 27/03, 8h

: Palestra com Enf. Marusca Mesquita – 27/03, 8h UBS Jardim Itapemirim: Roda de Conversa com internos de Medicina – 28/03, 8h30

