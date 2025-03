Mulher e saúde mental: como promover essa dupla?

A saúde mental impacta diretamente a qualidade de vida das mulheres. O estresse diário, as cobranças sociais e os desafios hormonais, principalmente, aumentam o risco de transtornos psicológicos. Entender esses fatores ajuda a prevenir doenças e a buscar bem-estar.

Transtornos que mais afetam as mulheres

A depressão atinge as mulheres em maior número do que os homens. As oscilações hormonais, a dupla jornada de trabalho e a sobrecarga emocional contribuem para esse quadro. Além disso, a ansiedade também aparece com frequência, gerando sintomas como insônia, cansaço extremo e irritabilidade.

Outro problema recorrente é a síndrome de burnout. Muitas mulheres enfrentam esgotamento mental devido ao excesso de responsabilidades. Nesse sentido, o transtorno de pânico e o estresse pós-traumático também figuram entre as doenças que mais afetam o público feminino.

Como proteger a saúde mental?

De acordo com os médicos, pequenos hábitos diários fortalecem o equilíbrio emocional. Veja algumas estratégias:

Priorizar o autocuidado: Reservar momentos para relaxar e praticar atividades prazerosas melhora o humor e reduz a ansiedade.

Manter uma rotina saudável: Alimentação equilibrada, sono de qualidade e exercícios físicos ajudam a regular as emoções.

Buscar apoio emocional: Conversar com amigos, familiares ou terapeutas faz diferença na forma de lidar com desafios.

Aprender a dizer não: Estabelecer limites evita sobrecarga mental e melhora a autoestima.

Praticar técnicas de relaxamento: Meditação, respiração consciente e mindfulness aliviam o estresse e trazem mais bem-estar.

Nesse sentido, cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. Pequenas mudanças diárias fazem toda a diferença no equilíbrio emocional e na qualidade de vida

