Neymar x métodos contraceptivos: jogo difícil?

A influenciadora Any Awuada utilizou o Instagram para explicar por que acredita “não ter chances” de engravidar de Neymar. Segundo ela, por ter urinado logo após a relação sexual, isso a livra de uma possível gravidez. A declaração surgiu depois de uma seguidora sugerir que ela poderia estar esperando um filho do jogador. Mas, afinal, essa tática realmente funciona como um dos métodos contraceptivos?

Muitos mitos cercam a prevenção da gravidez, e urinar após o sexo é um deles. O canal vaginal e a uretra são estruturas distintas, sem conexão entre si. De acordo com a literatura médica, explicita querece que, embora urinar após o sexo seja um hábito saudável, isso não impede a fecundação.

Os espermatozoides são depositados no fundo da vagina e podem atingir rapidamente o colo do útero. Conforme aportes médicos, nenhuma forma de higiene íntima elimina os espermatozoides de forma eficaz após a ejaculação. Assim, a forma mais segura de evitar uma gravidez indesejada envolve métodos contraceptivos cientificamente comprovados.

A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) elenca os métodos contraceptivos mais confiáveis. Entre eles, destacam-se:

A ciência explica que a amamentação pode atuar como um contraceptivo natural, pois altos níveis de prolactina inibem a ovulação. No entanto, esse método exige critérios específicos para ser eficaz.

Apesar de não prevenir a gravidez, urinar após a relação sexual traz benefícios para a saúde íntima. Esse hábito reduz o risco de infecção urinária, pois elimina bactérias que podem ter entrado na uretra durante o ato sexual. Mulheres são mais propensas a essas infecções devido à uretra mais curta.

Costuma-se denominar esse fenômeno de “síndrome da lua de mel”, pois a maior frequência de relações pode aumentar o risco de infecções urinárias. Urinar após o sexo ajuda a evitar esse problema, mas não substitui métodos contraceptivos eficazes.

