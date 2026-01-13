Nutrólogo explica como ter alimentação saudável em 2026

Todo início de ano renova promessas. Entre elas, melhorar a alimentação lidera a lista. No entanto, transformar intenção em prática exige planejamento. Além disso, exige informação confiável. Em 2026, o desafio aumenta com a oferta de ultraprocessados. Ao mesmo tempo, cresce a desinformação nas redes sociais. Portanto, escolhas conscientes se tornam ainda mais necessárias.

Além disso, dietas da moda ganham espaço rapidamente. Entretanto, muitas não possuem respaldo científico. Como resultado, geram frustração e riscos à saúde. Segundo o nutrólogo Celso Cukier, do Hospital Israelita Albert Einstein, mudanças sustentáveis precisam de evidência. Assim, resultados duradouros surgem com equilíbrio. Dessa forma, adotar uma alimentação saudável deixa de ser promessa e vira hábito.

Priorize alimentos in natura no dia a dia

O Guia Alimentar para a População Brasileira orienta escolhas mais saudáveis. Ele recomenda priorizar alimentos in natura ou minimamente processados. Entre eles estão frutas, verduras, legumes, grãos, ovos e carnes. Esses alimentos fornecem fibras, vitaminas e minerais essenciais. Além disso, favorecem o funcionamento do organismo.

Por outro lado, ultraprocessados exigem atenção. Eles concentram açúcar, gordura, sódio e aditivos. Estudos associam esses produtos ao aumento de obesidade, diabetes e câncer. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 60% dos alimentos embalados no país são ultraprocessados. Portanto, reduzir o consumo impacta diretamente a saúde.

Desconfie de dietas populares nas redes sociais

As redes sociais amplificam tendências alimentares. Contudo, nem toda recomendação é segura. Influenciadores nem sempre possuem formação adequada. Assim, muitas orientações carecem de base científica. Dietas restritivas podem até gerar perda de peso inicial. Porém, dificilmente se mantêm a longo prazo.

Além disso, restrições extremas favorecem o efeito sanfona. O corpo recupera o peso perdido e pode acumular ainda mais gordura. Portanto, equilíbrio supera radicalismo. Uma alimentação variada garante melhores resultados. Consequentemente, preserva a saúde física e mental.

Exercício físico e hidratação completam o processo

Uma alimentação saudável não atua sozinha. Ela precisa de um estilo de vida ativo. Exercícios regulares ajudam no controle do peso. Além disso, reduzem o risco de doenças crônicas. Também melhoram o humor e a disposição diária.

A hidratação adequada complementa esses benefícios. A água regula a temperatura corporal. Ainda auxilia na digestão e no transporte de nutrientes. Segundo especialistas, esses fatores mantêm o metabolismo ativo. Assim, o corpo funciona melhor em todas as fases da vida.

Acompanhamento profissional faz diferença

Buscar soluções rápidas pode levar ao uso inadequado de medicamentos. Esse caminho traz riscos. Por isso, orientação médica se torna essencial. O nutrólogo avalia cada caso de forma individual. Quando necessário, indica medicações com acompanhamento contínuo.

Além disso, nutricionistas ajustam cardápios e hábitos. Esse suporte evita modismos perigosos. Portanto, a alimentação saudável em 2026 depende de informação correta. Com apoio profissional, a mudança se torna possível, segura e duradoura.

