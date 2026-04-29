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O que é baixa autoestima e por que importa

Baixa autoestima afeta sua visão sobre si mesmo, mas você pode transformá-la com estratégias simples e consistentes.

- a foto alude à baixa autoestima
Fonte: Freepik

A baixa autoestima surge quando você não reconhece o próprio valor. Nesse cenário, você constrói uma visão negativa sobre si mesmo. Como resultado, passa a focar mais nos defeitos do que nas qualidades. Consequentemente, sua capacidade de enfrentar desafios diminui. Ao mesmo tempo, o medo de falhar cresce. Por isso, entender esse quadro ajuda você a interromper ciclos emocionais negativos.

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Sintomas de baixa autoestima

Os sinais aparecem no comportamento diário. Em geral, você percebe padrões repetitivos. Observe:

  • Ser muito crítico consigo mesmo;
  • Dizer frases negativas sobre si;
  • Focar apenas nos defeitos;
  • Ignorar conquistas pessoais;
  • Acreditar que os outros são melhores;
  • Agradar a todos sem impor limites;
  • Demonstrar pouca autoconfiança;
  • Duvidar da própria capacidade.

Além disso, você pode rejeitar elogios. Em seguida, passa a enxergar o futuro com pessimismo. Dessa forma, o medo de fracassar se intensifica.

Possíveis causas

Diversos fatores influenciam a construção da autoestima. Frequentemente, experiências passadas deixam marcas profundas. Veja as principais:

  • Ter sofrido bullying, rejeição ou abandono;
  • Comparar-se constantemente com outras pessoas;
  • Receber pouco apoio familiar;
  • Não atender às próprias expectativas;
  • Enfrentar doenças ou eventos estressantes.

Além disso, sentimentos de não pertencimento também contribuem. Portanto, o contexto emocional e social impacta diretamente sua autopercepção.

Como aumentar a autoestima no dia a dia

Você pode desenvolver sua autoestima com atitudes práticas. Pequenas mudanças geram grandes resultados ao longo do tempo:

  1. Concentre-se no que faz bem
    Valorize suas habilidades. Em seguida, reconheça seus avanços.
  2. Celebre conquistas
    Comemore cada passo. Assim, você fortalece sua autoconfiança.
  3. Trate-se com gentileza
    Evite autocríticas excessivas. Em vez disso, respeite seus limites.
  4. Faça atividades que gosta
    Invista em hobbies. Dessa maneira, você melhora o bem-estar.
  5. Mude sua forma de falar
    Use expressões de autonomia. Logo, você assume controle das decisões.
  6. Cuide da saúde
    Alimente-se bem e movimente o corpo. Como resultado, seu humor melhora.
  7. Pratique atividade física
    Exercícios liberam endorfinas. Portanto, aumentam a sensação de bem-estar.
  8. Adote postura confiante
    Mantenha-se ereto. Assim, você transmite mais segurança.
  9. Vista-se para se sentir bem
    Escolha roupas que elevem sua autoestima.
  10. Pratique o voluntariado
    Ajude outras pessoas. Dessa forma, você fortalece seu senso de valor.
  11. Evite o perfeccionismo
    Aceite erros como parte do processo. Logo, você reduz a pressão interna.

Consequências da baixa autoestima

A baixa autoestima impacta várias áreas da vida. Entre os efeitos mais comuns, destacam-se:

  • Ansiedade e depressão;
  • Fobia social;
  • Autossabotagem;
  • Dificuldades nos relacionamentos;
  • Insegurança constante;
  • Baixa motivação.

Além disso, algumas pessoas recorrem a hábitos prejudiciais. Por isso, buscar apoio psicológico faz diferença. Com acompanhamento adequado, você desenvolve estratégias saudáveis. Assim, reconstrói sua confiança e melhora sua qualidade de vida.

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