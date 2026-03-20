Outono e crises respiratórias em crianças: saiba como prevenir

O outono chega e, junto com ele, aumentam as crises respiratórias em crianças. Nesse período, a temperatura cai e o ar fica mais seco. Como resultado, as vias aéreas tornam-se mais sensíveis. Ao mesmo tempo, vírus circulam com maior intensidade. Por isso, especialistas observam crescimento nos atendimentos pediátricos.

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Além disso, o clima favorece inflamações nas vias respiratórias. Dessa forma, crianças ficam mais vulneráveis a infecções. Segundo o Ministério da Saúde, doenças respiratórias lideram atendimentos emergenciais nessa época. Em especial, a bronquiolite preocupa. Isso ocorre porque a condição afeta principalmente bebês.

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Vírus e clima ampliam os riscos

Durante o outono, vírus sobrevivem por mais tempo no ambiente. Consequentemente, a transmissão se intensifica. Entre os agentes, destaca-se o Vírus Sincicial Respiratório, conhecido como VSR. Ele responde por grande parte dos casos de bronquiolite.

Ao mesmo tempo, o retorno às aulas contribui para a disseminação. Crianças permanecem em locais fechados e pouco ventilados. Assim, o contágio ocorre com facilidade. Em seguida, elas levam os vírus para casa, ampliando a transmissão familiar.

Como prevenir crises respiratórias

A prevenção exige ações simples e consistentes. Primeiramente, mantenha a vacinação atualizada. Em seguida, evite exposição à fumaça e poluentes. Também higienize as mãos com frequência. Dessa maneira, você reduz significativamente o risco de infecção.

Igualmente, mantenha ambientes ventilados diariamente. Abra janelas por alguns minutos e evite locais fechados. Ainda assim, controle poeira, ácaros e objetos que acumulam sujeira. Por outro lado, reforce a hidratação, mesmo sem sede. Isso ajuda a proteger as vias respiratórias.

Cuidados especiais com bebês

Bebês exigem atenção redobrada durante o outono. Evite levá-los a locais com aglomeração. Além disso, limite o contato com pessoas gripadas. Antes de tocar na criança, higienize as mãos.

Do mesmo modo, mantenha brinquedos e superfícies sempre limpos. Evite que visitas toquem no rosto do bebê. Assim, você reduz o risco de infecções graves, como bronquiolite e pneumonia.

Entenda os sinais de alerta

Alguns sintomas indicam necessidade de atendimento imediato. Observe respiração acelerada e esforço ao respirar. Fique atento à retração no peito ou no pescoço. Além disso, lábios arroxeados indicam gravidade.

Nessas situações, procure atendimento médico rapidamente. Portanto, agir com agilidade pode evitar complicações. Em resumo, prevenção, atenção e cuidado diário fazem toda a diferença.

Com base em informações do portal G1.