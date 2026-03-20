Outono e crises respiratórias em crianças: saiba como prevenir
Outono intensifica problemas respiratórios infantis, mas prevenção reduz riscos.
O outono chega e, junto com ele, aumentam as crises respiratórias em crianças. Nesse período, a temperatura cai e o ar fica mais seco. Como resultado, as vias aéreas tornam-se mais sensíveis. Ao mesmo tempo, vírus circulam com maior intensidade. Por isso, especialistas observam crescimento nos atendimentos pediátricos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, o clima favorece inflamações nas vias respiratórias. Dessa forma, crianças ficam mais vulneráveis a infecções. Segundo o Ministério da Saúde, doenças respiratórias lideram atendimentos emergenciais nessa época. Em especial, a bronquiolite preocupa. Isso ocorre porque a condição afeta principalmente bebês.
Leia também – Descubra como evitar gripes e alergias neste outono
Vírus e clima ampliam os riscos
Durante o outono, vírus sobrevivem por mais tempo no ambiente. Consequentemente, a transmissão se intensifica. Entre os agentes, destaca-se o Vírus Sincicial Respiratório, conhecido como VSR. Ele responde por grande parte dos casos de bronquiolite.
Ao mesmo tempo, o retorno às aulas contribui para a disseminação. Crianças permanecem em locais fechados e pouco ventilados. Assim, o contágio ocorre com facilidade. Em seguida, elas levam os vírus para casa, ampliando a transmissão familiar.
Como prevenir crises respiratórias
A prevenção exige ações simples e consistentes. Primeiramente, mantenha a vacinação atualizada. Em seguida, evite exposição à fumaça e poluentes. Também higienize as mãos com frequência. Dessa maneira, você reduz significativamente o risco de infecção.
Igualmente, mantenha ambientes ventilados diariamente. Abra janelas por alguns minutos e evite locais fechados. Ainda assim, controle poeira, ácaros e objetos que acumulam sujeira. Por outro lado, reforce a hidratação, mesmo sem sede. Isso ajuda a proteger as vias respiratórias.
Cuidados especiais com bebês
Bebês exigem atenção redobrada durante o outono. Evite levá-los a locais com aglomeração. Além disso, limite o contato com pessoas gripadas. Antes de tocar na criança, higienize as mãos.
Do mesmo modo, mantenha brinquedos e superfícies sempre limpos. Evite que visitas toquem no rosto do bebê. Assim, você reduz o risco de infecções graves, como bronquiolite e pneumonia.
Entenda os sinais de alerta
Alguns sintomas indicam necessidade de atendimento imediato. Observe respiração acelerada e esforço ao respirar. Fique atento à retração no peito ou no pescoço. Além disso, lábios arroxeados indicam gravidade.
Nessas situações, procure atendimento médico rapidamente. Portanto, agir com agilidade pode evitar complicações. Em resumo, prevenção, atenção e cuidado diário fazem toda a diferença.
Com base em informações do portal G1.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726