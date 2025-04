Descubra como evitar gripes e alergias neste outono

O outono exige mais atenção com a saúde. À medida que as temperaturas caem e o ar fica mais seco, o risco de doenças respiratórias, alergias e viroses aumenta. Isso acontece porque o corpo precisa se adaptar ao clima, enquanto o sistema imunológico tende a ficar mais vulnerável.

Além disso, como as pessoas buscam ambientes fechados para se proteger do frio, a transmissão de vírus e bactérias se torna mais frequente.

Portanto, reforçar a imunidade se torna essencial para passar pela estação com mais saúde. A boa notícia é que, assim, você pode fortalecer o corpo com atitudes simples e diárias. Veja a seguir:

Mexer o corpo ajuda mais do que você imagina. Com ao menos 150 minutos de atividade física por semana, você:

Conforme nutricionistas, uma alimentação colorida e balanceada fornece os nutrientes que o sistema imunológico precisa. Inclua:

A hidratação mantém o transporte de nutrientes e ajuda o sistema linfático a eliminar toxinas. Sem água, o corpo não reage bem a ameaças.Dessa forma, estabeleça uma rotina de hidratação: não espere sentir sede,

O estresse prolongado aumenta o cortisol, o que bloqueia a ação do sistema imunológico. Para controlar, tente:

Enquanto você dorme, o corpo se recupera e ativa células de defesa importantes. Já a falta de sono enfraquece a imunidade e eleva o estresse. Para melhorar o descanso:

Manter o sistema imune forte exige, desse modo, cuidado constante. Ao adotar essas cinco dicas, você se protege não só no outono, mas em todas as estações. Comece agora — seu corpo agradece!

