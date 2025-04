Ozempic vs. Mounjaro: veja a melhor opção para emagrecer

Com a confirmação da chegada do Mounjaro ao Brasil, muitos se perguntam qual dos medicamentos é mais eficaz para perder peso: Ozempic ou Mounjaro? Ambos têm ganhado destaque no tratamento do diabetes tipo 2, mas se destacam também pela popularidade no auxílio à perda de peso.

Como os medicamentos funcionam?

O Ozempic (semaglutida) é um análogo do hormônio GLP-1. Ele atua regulando o açúcar no sangue e controlando o apetite. Sua ação é mais focada na redução da ingestão alimentar, ajudando a controlar o peso de forma eficaz.

Já o Mounjaro (tirzepatida) se destaca como um duplo agonista. Isso significa que ele age simultaneamente no GLP-1 e no GIP, proporcionando uma regulação mais ampla do apetite e do metabolismo. Como resultado, o Mounjaro pode gerar uma perda de peso maior e estimular a quebra de gordura, ou lipólise.

Qual é mais eficaz para a perda de peso?

A eficácia de cada medicamento depende do perfil do paciente. De acordo com estudos, o Ozempic é mais indicado para quem está iniciando o tratamento para diabetes ou obesidade com um quadro clínico mais leve. Por outro lado, o Mounjaro pode ser mais indicado para quem busca uma perda de peso mais acentuada.

Efeitos colaterais: o que esperar?

Ambos os medicamentos têm efeitos colaterais comuns, como náuseas, refluxo e constipação. No entanto, casos mais graves, como pancreatite, são raros. Há alerta que, ao escolher entre Ozempic e Mounjaro, é fundamental o acompanhamento médico para minimizar riscos.

Risco do efeito sanfona

Uma das maiores preocupações ao usar medicamentos para emagrecer é o efeito sanfona, ou reganho de peso. De acordo com a especialista, isso pode ocorrer caso o paciente interrompa o uso do medicamento sem acompanhamento adequado, sem modificar hábitos alimentares ou realizar atividades físicas. Portanto, para evitar o efeito rebote, é essencial adotar mudanças no estilo de vida.

Qual escolher?

Tanto o Ozempic quanto o Mounjaro são eficazes, mas a escolha depende das necessidades e condições de cada paciente. O mais importante é sempre procurar orientação médica e não utilizar essas substâncias sem a devida prescrição.