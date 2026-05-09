PA Digital da Unimed agiliza atendimento online e reduz filas
PA Digital da Unimed Sul Capixaba facilita o atendimento inicial online e melhora a experiência dos clientes.
Em momentos de maior procura por atendimento médico, agilidade e praticidade fazem diferença na rotina dos pacientes. Por isso, a Unimed Sul Capixaba fortaleceu o acesso ao cuidado com o PA Digital, uma ferramenta que oferece atendimento inicial online para casos leves e dúvidas clínicas, sem exigir deslocamento até uma unidade física.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com poucos cliques, o cliente relata sintomas e recebe atendimento por teleconsulta. Dessa maneira, o serviço amplia o acesso à saúde, reduz filas presenciais e melhora a experiência do usuário. Ao mesmo tempo, a plataforma contribui para direcionar os atendimentos com mais eficiência, principalmente em períodos de alta demanda.
Atendimento online garante mais comodidade
O PA Digital funciona como uma porta de entrada para avaliação clínica inicial. Durante a consulta virtual, o profissional de saúde realiza uma escuta qualificada e analisa os sintomas apresentados. Em seguida, o paciente recebe orientações, indicação de tratamento ou encaminhamento para atendimento presencial, quando necessário.
Consequentemente, o serviço evita deslocamentos desnecessários e prioriza casos mais urgentes nas unidades físicas. Entre as situações mais atendidas aparecem sintomas gripais, dores de cabeça, alergias e dúvidas clínicas iniciais.
Segundo o diretor de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Cláudio Vinicius Menezes de Brito, o atendimento digital oferece mais segurança e assertividade na jornada do cliente.
“O atendimento digital permite uma triagem eficiente e orienta o cliente sobre a melhor conduta para cada situação, evitando deslocamentos desnecessários. É um atendimento seguro, em que o cliente tem a tranquilidade de ser bem cuidado onde quer que esteja”, destacou.
Painel online mostra tempo de espera em tempo real
Além do atendimento virtual, a cooperativa também disponibiliza um painel online com a estimativa de espera no pronto atendimento presencial. Assim, o cliente acompanha a movimentação em tempo real e escolhe o melhor momento para buscar atendimento físico.
Esse recurso otimiza o fluxo nas unidades e melhora a organização do atendimento. Enquanto isso, os pacientes ganham mais autonomia e previsibilidade.
Serviço atende adultos e crianças
O PA Digital atende públicos adulto e infantil. O acesso ocorre de forma simples pelo celular ou computador. Para utilizar o serviço, basta acionar a assistente virtual Isa pelo WhatsApp, aplicativo Unimed Cliente ou pelo site oficial da cooperativa.
Apesar da praticidade, a orientação continua clara. Em situações graves ou de urgência, o paciente deve procurar imediatamente o pronto atendimento presencial.
- com base em dados do portal Unimed Sul Capixaba
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