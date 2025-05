Paralisia do sono: entenda o distúrbio e saiba como prevenir

Você já acordou sem conseguir se mexer ou falar, mesmo totalmente consciente? Esse fenômeno, conhecido como paralisia do sono, costuma assustar, mas tem explicação. O distúrbio ocorre geralmente no início ou no fim de um ciclo de sono, durante a fase REM. Nesse momento, o cérebro desperta, mas o corpo permanece inativo devido à atonia muscular — um mecanismo natural que evita movimentos durante os sonhos.

Por que a paralisia do sono acontece?

Segundo especialistas, o distúrbio resulta de um descompasso entre o sistema nervoso e os músculos. Durante o sono REM, o cérebro se mantém ativo, mas os músculos relaxam profundamente. Quando a mente desperta antes do corpo, ocorre a paralisia. Em alguns casos, a pessoa sente sufocamento ou tem a sensação de estar sendo observada.

Apesar de não representar risco físico, a experiência pode causar medo intenso e comprometer a qualidade do sono. Episódios frequentes podem desencadear ansiedade, insônia e até síndrome do pânico. Por isso, identificar os gatilhos é essencial.

O que pode provocar os episódios?

Fatores emocionais, como traumas, estresse, ansiedade e depressão, aumentam a chance de vivenciar a paralisia. Além disso, hábitos ruins à noite — como uso de eletrônicos na cama, refeições pesadas antes de dormir e privação de sono — contribuem para o problema.

Gripes e infecções respiratórias também podem servir como gatilhos, assim como o uso contínuo de certos medicamentos. Em alguns casos, o distúrbio se relaciona à narcolepsia, uma condição neurológica rara.

Como prevenir a paralisia do sono?

Manter uma rotina regular de sono, dormir entre 7 e 9 horas por noite e evitar dormir de barriga para cima são atitudes eficazes. Técnicas de relaxamento, como meditação e respiração profunda, além da redução do estresse e da cafeína à noite, também ajudam.