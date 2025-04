Piora clínica de Bolsonaro surpreende médicos -entenda o caso

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrentou uma piora em seu quadro clínico, com aumento da pressão arterial e deterioração dos exames laboratoriais hepáticos, conforme boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 24, pelo Hospital DF Star, em Brasília.

Detalhes do quadro clínico

De acordo com o comunicado, Bolsonaro será submetido a novos exames de imagem ainda hoje. Ele continua em jejum oral, com nutrição parenteral exclusiva e seguindo o protocolo de fisioterapia motora. Além disso, a equipe médica mantém as medidas preventivas para evitar trombose venosa. O ex-presidente segue sob observação constante dos médicos, que avaliam sua resposta ao tratamento pós-cirúrgico.

Histórico de complicações e cuidados

A cirurgia realizada recentemente tem relação com complicações que surgiram após a facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha de 2018. Desde então, o ex-presidente passou por diversos procedimentos no sistema digestivo. Embora a equipe médica tenha informado que Bolsonaro apresentou boa evolução clínica até o último boletim, com sinais positivos de movimentação intestinal, a piora no quadro atual impede a previsão de alta.

Acompanhamento e restrições

O acompanhamento médico segue rigoroso, e a recomendação é que Bolsonaro não receba visitas, exceto por familiares. A situação clínica do ex-presidente continuará sendo monitorada, e novos exames serão fundamentais para ajustar o tratamento e determinar os próximos passos.

Com isso, a alta permanece indefinida, e o quadro de Bolsonaro continuará a ser acompanhado de perto pelas equipes médicas.