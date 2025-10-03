PROINTEC CACHOEIRO: não perca um dos maiores simpósios de saúde do ES
Verifique sua agenda e participe do PROINTEC 2025, evento gratuito de ciência e tecnologia em saúde.
Cachoeiro de Itapemirim já se organiza para receber a 3ª edição do PROINTEC – Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde. Nos dias 7 e 8 de outubro, o Jaraguá Tênis Clube vai se transformar em um polo de conhecimento, com palestras, debates e painéis interativos. Nesse sentido, todos terão acesso a oportunidades de aprendizado e de intercâmbio de ideias. Por isso, vale conferir sua agenda e planejar sua participação com antecedência.
Inscrever-se é, com efeito, simples e rápido pelo Sympla: clique aqui para se inscrever. . Além disso, também é possível realizar a inscrição no próprio evento. Siga o Instagram oficial:@prointec.es para ficar por dentro de tudo e se manter atualizado.
Ao participar, você terá certificação reconhecida de 16 horas. Desse modo, o PROINTEC promove integração e troca de experiências entre médicos, pesquisadores, estudantes e empreendedores. Dessa forma, o simpósio garante atualização científica, networking e visibilidade para startups que apresentam soluções inovadoras na saúde brasileira.
Programação confirmada e imperdível
Dia 07/10 (terça-feira)
– 13h30: Abertura oficial
– 14h30: Palestra Gilson Santos (Musicoterapia no processo de cura)
– 15h20: Palestra Samila Coelho Figueira (Absenteísmo – causas e consequências na política de saúde e gestão de serviços)
– 16h30: Palestra Dra. Hellen Valentim (O impacto da reabilitação cardíaca na sociedade)
– 17h10: Mesa-redonda
– 19h: Dr. Bactéria (Saúde é prevenção)
Dia 08/10 (quarta-feira)
– 13h30: Palestra Tiago Suhett (Neurociência e Inteligência Artificial: como a tecnologia está redesenhando o futuro da saúde)
– 14h20: Alex Silva (Autismo em foco)
– 15h: Rafael Duarte Oliveira (Inovação e tecnologia como estratégia na gestão da saúde pública)
– 16h: Dra. Martha Salim (Distúrbios do Sono)
– 17h: Dr Wilson Ayub (Impactos da espiritualidade na saúde)
– 17h40: Painel de encerramento
Organização e patrocínio
O PROINTEC é organizado, em síntese, pelo INADS e é promovido pelo portal AQUINOTICIAS.COM. Tem patrocínio do HECI – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e da Farmácia Indiana. Recebe apoio do HIFA, CEMES, Faculdade MULTIVIX e SISTEC. Além disso, conta com apoio institucional do Instituto Sustentabilidade Brasil, MCI, FAPES, Governo do Espírito Santo, SECTI, SESA, ICEPi e também da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.
