Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde traz grandes nomes a Cachoeiro

A 3ª edição do Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde – PROINTEC acontecerá em Cachoeiro de Itapemirim nos dias 7 e 8 de outubro, reunindo grandes nomes da saúde no Espírito Santo. O evento, que é gratuito, será realizado no Jaraguá Tênis Clube.

O simpósio é uma excelente oportunidade para profissionais da área, especialistas e médicos do Sul do estado discutirem os avanços tecnológicos no setor. No primeiro dia (terça-feira), o evento acontecerá das 13h às 21h, e no segundo (quarta-feira), das 13h às 19h.

Com o objetivo de oferecer um ambiente dinâmico, o Simpósio abordará temas variados, incluindo as mais recentes tecnologias e inovações da área, além de temas como musicoterapia promovendo uma visão holística e completa da saúde.

Inscrições

A participação no evento é gratuita, e todos os participantes receberão certificado de 16 horas, validando a carga horária de palestras e debates. A programação completa, assim como o link para inscrições, serão divulgados em breve.

O evento é uma promoção do Instituto Sustentabilidade Brasil, com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), SESA – Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, ICEPi – Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde e conta com a promoção do AQUINOTICIAS.COM.