Psicoterapia muda o cérebro e combate depressão - veja como

A ciência acaba de confirmar o que muitos pacientes já sentiam na prática: a psicoterapia realmente transforma o cérebro. De acordo com divulgação de pesquisadores das universidades alemãs Martin Luther de Halle-Wittenberg e Münster, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) promove alterações estruturais em áreas ligadas às emoções. O estudo, publicado na revista Translational Psychiatry, acompanhou 30 pacientes com depressão aguda que passaram por vinte sessões de TCC e tiveram mudanças comprovadas no funcionamento cerebral.

Os resultados impressionam porque mostram que a psicoterapia pode ser tão eficaz quanto medicamentos. Após o tratamento, 19 pacientes não apresentavam mais sintomas graves. Segundo a pesquisa, a TCC modifica padrões de pensamento e comportamento, o que reflete diretamente no cérebro. Essa abordagem não apenas auxilia na regulação emocional, mas também estimula a criação de novos caminhos mentais mais saudáveis, fortalecendo o controle sobre sentimentos e reduzindo recaídas.

Alterações cerebrais comprovadas

Os pesquisadores usaram ressonância magnética estrutural antes e depois das sessões. As imagens revelaram aumento da substância cinzenta em regiões como a amígdala esquerda e o hipocampo direito, áreas ligadas à memória, tomada de decisão e regulação das emoções.

Além dos exames de imagem, entrevistas clínicas e um grupo de controle reforçaram os resultados. O estudo revelou que quanto maior o crescimento dessas regiões, maior a capacidade do paciente de lidar com emoções e reduzir a desregulação emocional.

Impacto para o futuro dos tratamentos

Os achados representam um marco. Pela primeira vez, a ciência aponta um biomarcador confiável que mostra como a psicoterapia altera o cérebro. Embora não exista um único tratamento eficaz para todos, a TCC surge como alternativa poderosa e complementar a medicamentos e outras intervenções.