Alimentos ultraprocessados aumentam o risco de depressão. Saiba mais

Uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) revelou que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode aumentar em até 58% o risco de depressão persistente.

São produtos industrializados que, por passarem por várias etapas de processamento, acabam contendo muitos aditivos químicos, como conservantes, corantes e aromatizantes artificiais. Por exemplo, entre os mais comuns, estão refrigerantes, bolachas recheadas, macarrão instantâneo, salsichas, embutidos e fast food.

A pesquisa revelou que pessoas que consomem uma quantidade maior de ultraprocessados apresentam um risco mais elevado de desenvolver depressão ao longo dos anos. Isso ocorre principalmente porque:

Alimentos naturais, como frutas, verduras e grãos, são essenciais para manter tanto a saúde mental quanto a física. Além disso, pequenas mudanças na alimentação podem gerar uma grande diferença no bem-estar ao longo do tempo.

