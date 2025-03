Riscos da gripe para pessoas acima de 60 anos – saiba mais

Médicos alertam para o aumento dos riscos associados à gripe em pessoas com mais de 60 anos. Em 2024, de acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou-se um aumento alarmante de 189% nas hospitalizações de idosos por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causada pela influenza, em comparação com 2023. Esse dado reforça a necessidade urgente de conscientização sobre os perigos que a gripe representa para a população idosa.

Impactos da gripe em pessoas com mais de 60 anos

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), em parceria com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), promoveu um debate sobre os graves riscos da gripe para os idosos. O evento, realizado no dia 26 de março, teve como objetivo alertar sobre a sazonalidade da doença, especialmente devido aos baixos índices de vacinação. A gripe, frequentemente mais intensa no outono, tende a ser mais agressiva com a queda das temperaturas, o que favorece a circulação do vírus.

Aumento do risco de AVC e infarto após infecção por influenza

Estudos demonstram que, após a infecção por influenza, os riscos de complicações cardiovasculares aumentam significativamente. A partir dos 40 anos, o risco de infarto sobe dez vezes, e o de acidente vascular cerebral (AVC) aumenta em oito vezes nos três primeiros dias após a infecção. Para os idosos, o risco de AVC continua elevado por até dois meses após a contaminação, o que pode levar a um aumento expressivo nas admissões em unidades de terapia intensiva (UTI), que cresceram 187% em relação ao ano anterior. Além disso, o número de óbitos também aumentou em 157%.

A necessidade de vacinação e cuidados preventivos

Diante desse cenário, os especialistas enfatizam a importância da vacinação contra a gripe em pessoas com mais de 60 anos , especialmente para idosos. Proteger-se contra o vírus é uma medida fundamental para reduzir as complicações graves e os altos índices de hospitalização. Além disso, é crucial que os mais velhos tomem medidas preventivas, como evitar ambientes com grande aglomeração e manter a imunização em dia. A conscientização sobre os riscos da gripe pode, assim, salvar vidas e reduzir o impacto dessa doença nas populações mais vulneráveis.

