Estresse das ruas afeta corpo e mente dos entregadores de aplicativo

A rotina dos entregadores de aplicativo exige, principalmente, resistência física e emocional. O trânsito caótico, as longas jornadas e a falta de pausas constantes elevam os riscos de fadiga, dores musculares e esgotamento psicológico.

De acordo com o IBGE e a Unicamp, o Brasil contava com 589 mil entregadores em 2024, sendo 98% homens, 68% negros e 63% com ensino médio completo. Esses dados mostram, de modo, a dimensão social de uma categoria que enfrenta desafios diários sem suporte adequado.

Saúde mental sob pressão constante

A vida nas ruas mantém corpo e mente em estado de alerta. Conforme psiquiatras do Hospital Sírio-Libanês, explica que a necessidade de cumprir prazos e lidar com imprevistos eleva os níveis de ansiedade, irritabilidade e insônia.

De acordo com ele, o isolamento social e a falta de reconhecimento profissional agravam o sofrimento emocional. “Sem vínculo formal e apoio institucional, cresce o medo de adoecer e não poder parar”, afirma

Dor física e sobrecarga muscular

Horas sobre motos ou bicicletas e mochilas pesadas geram tensão nas articulações, especialmente em ombros, pescoço e coluna. O fisioterapeuta Bruno Alexandre Torres alerta que a ausência de pausas impede a recuperação muscular.

“Assim como atletas precisam de descanso, o trabalhador também necessita. Sem isso, o risco de lesões crônicas aumenta gradualmente”, destaca.

Alimentação rápida e impacto metabólico

A falta de tempo leva muitos entregadores a escolherem alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e gorduras. Nutricionistas explicam que essa rotina contribui para ganho de gordura visceral e doenças metabólicas.

Eles destacam que nesse sentido: “Fast food e refrigerantes acabam se tornando base alimentar, o que eleva o risco de diabetes e problemas cardiovasculares.”

Cuidados e prevenção

Para preservar a saúde, especialistas recomendam desse modo:

Fazer pausas curtas entre as entregas.

Alongar o corpo antes e depois do trabalho.

Manter alimentação equilibrada e hidratação.

Buscar apoio psicológico quando necessário.

A rotina nas ruas exige coragem, mas também cuidado constante com corpo e mente.