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Samilla Figueira debate atuação de ACS e ACE no Simpósio de Saúde - CI - 2026

Simpósio de Saúde - CI - 2026 fortalecerá debates sobre saúde pública e valorização dos agentes comunitários.

A foto mostra a palestrante Samilla Filgueira
Fonte: Acervo Pessoal

O PROINTEC 2026 – Saúde em Foco reunirá especialistas e profissionais da saúde nos dias 14 e 15 de maio, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento acontecerá na Praça Jerônimo Monteiro e destacará debates sobre gestão pública, inclusão e qualificação profissional. Nesta edição, a programação também dará espaço ao II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA). A entrada será gratuita e contará com certificação, garanta sua inscrição clicando aqui.

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Nesse contexto, a Assistente Social Samilla Figueira participará da programação com a palestra ACS e ACE: deveres, responsabilidades, atribuições e direitos. Assim, o encontro ampliará reflexões sobre o papel estratégico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias dentro do SUS.

Ao mesmo tempo, o evento fortalecerá a conexão entre teoria e prática. Consequentemente, gestores e profissionais ampliarão a capacidade de decisão e planejamento. Dessa maneira, o simpósio incentivará estratégias mais eficientes e melhorias reais nos serviços públicos de saúde.

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Palestra: Atuação estratégica de ACS e ACE no dia 15 de maio

Durante a palestra, Samilla Figueira abordará as funções, responsabilidades e direitos dos profissionais que atuam diretamente nas comunidades. Além disso, ela discutirá desafios enfrentados diariamente pelos agentes de saúde.

A especialista também mostrará como ACS e ACE exercem papel essencial na prevenção de doenças, no acompanhamento familiar e na promoção da saúde coletiva. Assim, o debate ampliará o entendimento sobre a importância desses profissionais na estrutura do SUS.

Ao mesmo tempo, a palestra reforçará a necessidade de valorização profissional, capacitação contínua e organização eficiente das equipes. Consequentemente, os serviços públicos conseguem ampliar qualidade, resolutividade e alcance social.

Gestão eficiente reduz filas e melhora atendimento

Samilla Figueira também destacará estratégias voltadas à melhoria contínua na saúde pública. Nesse cenário, ela demonstrará como reduzir filas, otimizar recursos e ampliar a eficiência operacional.

Quando gestão, planejamento e atendimento atuam de forma integrada, o sistema responde com mais agilidade. Dessa forma, reduz gargalos, fortalece fluxos internos e amplia a capacidade de resolução dos serviços.

Além disso, a especialista defenderá práticas baseadas na equidade. Ou seja, ela reforçará a importância de priorizar quem mais necessita de cuidado e acesso à saúde. Portanto, sua abordagem fortalecerá o papel do SUS como sistema público resolutivo, humano e acessível.

Trajetória une gestão, saúde pública e melhoria contínua

Samilla Figueira construiu trajetória sólida na saúde pública. Inicialmente, formou-se em Serviço Social. Posteriormente, especializou-se em Políticas Públicas e Excelência Operacional.

Em seguida, conquistou certificação Green Belt em Lean Six Sigma. Assim, aprofundou conhecimentos em melhoria contínua, eficiência de processos e gestão estratégica aplicada à saúde.

Com isso, sua atuação passou a unir acolhimento social, organização operacional e resultados práticos. Dessa maneira, a especialista contribui para serviços mais eficientes e alinhados às necessidades da população.

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Formada em Letras e Direito, com especialização em Linguística, Literatura e Publicidade & Propaganda. Possui experiência em Gestão Pública e Pedagógica. Atua na editoria de Saúde e Bem-Estar do AQUINOTICIAS.COM, na plataforma Viva Vida.

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