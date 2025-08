Sangue artificial universal: inovação médica do Japão

Se os ensaios clínicos seguirem com bons resultados, os pesquisadores esperam disponibilizar o sangue artificial para uso prático até 2030 . Tudo dependerá da aprovação dos órgãos reguladores. Até lá, a medicina acompanha, com expectativa, essa possível revolução silenciosa que promete mudar o futuro das transfusões.

Os testes clínicos começaram em março de 2025 com 16 voluntários saudáveis. Os pesquisadores aplicaram doses controladas para observar possíveis reações adversas. Até agora, os efeitos colaterais se mostraram leves e passageiros — como febre baixa ou irritações na pele —, o que indica uma boa tolerância do organismo ao produto.

Essa ausência de marcadores sanguíneos elimina, assim, a necessidade de testes de compatibilidade em situações críticas. Ou seja, médicos podem usar o produto em qualquer paciente, sem perda de tempo valioso . Essa vantagem pode salvar vidas em locais com estrutura médica limitada , como áreas rurais ou regiões afetadas por desastres.

Conforme divulgado na mídia especializada, pesquisadores da Universidade Médica de Nara, no Japão, desenvolvem um sangue artificial compatível com todos os tipos sanguíneos . A pesquisa, liderada pela professora Hiromi Sakai, pode revolucionar, desse modo, o atendimento emergencial em hospitais e zonas de conflito. O projeto usa vesículas de hemoglobina (HbVs), criadas a partir de hemoglobina extraída de sangue expirado e encapsulada em membranas sem antígenos A, B ou Rh.

