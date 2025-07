Projeto mobiliza doação de sangue e de medula óssea em Marataízes

No próximo dia 15 de agosto, o projeto “A gota que faltava” promoverá a doação de sangue e de medula óssea, em Marataízes. A ação será coordenada Madsson Marçal Miguel, que organiza o projeto, incentivando alunos, maiores de 16 anos, a se tornarem doadores.

Como será a ação?

Quem quiser participar precisa comparecer ao local onde acontecerá a coleta. A ação será realizada no espaço do CAPS, ao lado da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), a partir das 7h.

Quem pode doar?

Nesse sentido, os que desejam doar sangue terão de ter de 16 anos (estes com a permissão dos pais ou responsáveis), até os 60 anos, ter mais de 50 quilos, não podem ter passado por procedimento cirúrgico, nem feito tatuagens ou colocado piercings, nos últimos seis meses.

Por outro lado, aqueles que querem ser tornar doares de medula óssea precisam ter de 18 a 35 anos e estar nos mesmos critérios de saúde. Desse modo, o coordenador do projeto Miguel, que é doador de sangue há mais de 12 anos, esclarece que a coleta de medula óssea é simples e muito importante.

“São retirados apenas 5ml de sangue do braço do doador. Isso porque, o processo é simples e rápido. O sangue coletado segue para um banco de dados e, se um dia aquele doador for compatível, o hospital entrará em contato. Ou seja, uma simples ação pode salvar muitas vidas”, salienta.

O objetivo da ação é promover empatia e ajudar no crescimento do estoque de doação. Quem precisar de mais informações, pode seguir o perfil do projeto.