Seja esperto: saiba se defender do efeito "halo" de alimentos ultraprocessados

Os termos “light”, “sem açúcar”, “rico em proteínas” e “orgânico” conquistaram espaço nos supermercados. No entanto, uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas acendeu um alerta importante sobre o efeito halo em alimentos ultraprocessados. Segundo o estudo, esses rótulos criam uma falsa percepção de saúde e levam consumidores ao erro, principalmente diante de produtos altamente calóricos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, os pesquisadores identificaram o chamado “efeito halo”. Esse fenômeno psicológico faz o consumidor enxergar o alimento como saudável apenas por causa de uma característica positiva destacada na embalagem. Consequentemente, muita gente ignora excesso de gordura, açúcar, sódio e ingredientes ultraprocessados.

Leia também – Alimentação equilibrada começa no prato

Como o efeito halo influencia suas escolhas

Na prática, o cérebro cria atalhos rápidos. Portanto, quando alguém lê expressões como “zero açúcar” ou “sem glúten”, automaticamente associa o produto à ideia de emagrecimento e saúde. Entretanto, a realidade nutricional nem sempre acompanha o marketing.

Uma paçoca sem açúcar, por exemplo, pode conter mais gordura e mais calorias que a tradicional. Da mesma forma, biscoitos orgânicos continuam altamente calóricos. Ainda assim, consumidores acreditam consumir algo mais saudável.

Segundo a pesquisa, até pessoas acostumadas a ler rótulos nutricionais mostraram maior vulnerabilidade ao efeito halo orgânico. Ou seja, nem sempre analisar embalagens garante escolhas conscientes.

Produtos que mais confundem consumidores

O estudo analisou alimentos comuns nos supermercados. Entre eles:

chocolate sem açúcar;

pão sem glúten;

paçoca diet;

iogurte proteico;

requeijão light;

biscoitos com fibras;

leite sem lactose.

Em seguida, os participantes classificaram os produtos conforme a percepção de saúde. Como resultado, praticamente todos associaram versões com alegações nutricionais a opções mais saudáveis.

Diferença entre Diet, Light e Zero Açúcar

Muitos consumidores confundem os termos presentes nas embalagens. Contudo, cada um possui significado específico.

Diet

elimina totalmente determinado nutriente;

normalmente reduz açúcar;

pode conter mais gordura;

nem sempre reduz calorias.

Light

reduz pelo menos 25% de algum componente;

pode diminuir gordura, sódio ou açúcar;

não garante baixo valor calórico.

Zero Açúcar

não recebe adição de sacarose;

pode conter adoçantes;

ainda apresenta carboidratos e calorias.

O perigo do “orgânico saudável”

Outro ponto preocupante envolve produtos orgânicos. Segundo os pesquisadores, consumidores acreditam que alimentos orgânicos possuem menos calorias automaticamente.

Entretanto, muitos continuam extremamente calóricos. Mesmo assim, o selo orgânico gera sensação de segurança alimentar e reduz a percepção de risco nutricional. Consequentemente, pessoas acabam consumindo maiores quantidades sem perceber.

Marketing supera informação nutricional

A pesquisa também mostrou outro problema relevante. Muitas embalagens destacam frases chamativas em letras grandes. Porém, escondem informações importantes em fontes pequenas.

Assim, o consumidor presta atenção no “rico em proteínas”, mas ignora excesso de gordura, sódio ou calorias.

Entre os principais alertas do estudo, destacam-se:

excesso de marketing nutricional;

ultraprocessados com aparência saudável;

leitura superficial dos rótulos;

falsa sensação de emagrecimento;

consumo exagerado de alimentos calóricos.

Equilíbrio continua sendo o melhor caminho

Os pesquisadores defendem maior alfabetização nutricional e regras mais rígidas para alegações presentes em ultraprocessados. Além disso, reforçam que reduzir um ingrediente não transforma automaticamente um produto em saudável.

Portanto, especialistas recomendam olhar a composição completa dos alimentos, analisar ingredientes e evitar decisões baseadas apenas na frente da embalagem.

No fim, o básico ainda funciona. Arroz, feijão, frutas e alimentos naturais continuam mais eficientes que promessas estampadas em rótulos coloridos.