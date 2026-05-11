Seja esperto: saiba se defender do efeito "halo" de alimentos ultraprocessados
Os termos “light”, “sem açúcar”, “rico em proteínas” e “orgânico” conquistaram espaço nos supermercados. No entanto, uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas acendeu um alerta importante sobre o efeito halo em alimentos ultraprocessados. Segundo o estudo, esses rótulos criam uma falsa percepção de saúde e levam consumidores ao erro, principalmente diante de produtos altamente calóricos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, os pesquisadores identificaram o chamado “efeito halo”. Esse fenômeno psicológico faz o consumidor enxergar o alimento como saudável apenas por causa de uma característica positiva destacada na embalagem. Consequentemente, muita gente ignora excesso de gordura, açúcar, sódio e ingredientes ultraprocessados.
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Como o efeito halo influencia suas escolhas
Na prática, o cérebro cria atalhos rápidos. Portanto, quando alguém lê expressões como “zero açúcar” ou “sem glúten”, automaticamente associa o produto à ideia de emagrecimento e saúde. Entretanto, a realidade nutricional nem sempre acompanha o marketing.
Uma paçoca sem açúcar, por exemplo, pode conter mais gordura e mais calorias que a tradicional. Da mesma forma, biscoitos orgânicos continuam altamente calóricos. Ainda assim, consumidores acreditam consumir algo mais saudável.
Segundo a pesquisa, até pessoas acostumadas a ler rótulos nutricionais mostraram maior vulnerabilidade ao efeito halo orgânico. Ou seja, nem sempre analisar embalagens garante escolhas conscientes.
Produtos que mais confundem consumidores
O estudo analisou alimentos comuns nos supermercados. Entre eles:
- chocolate sem açúcar;
- pão sem glúten;
- paçoca diet;
- iogurte proteico;
- requeijão light;
- biscoitos com fibras;
- leite sem lactose.
Em seguida, os participantes classificaram os produtos conforme a percepção de saúde. Como resultado, praticamente todos associaram versões com alegações nutricionais a opções mais saudáveis.
Diferença entre Diet, Light e Zero Açúcar
Muitos consumidores confundem os termos presentes nas embalagens. Contudo, cada um possui significado específico.
Diet
- elimina totalmente determinado nutriente;
- normalmente reduz açúcar;
- pode conter mais gordura;
- nem sempre reduz calorias.
Light
- reduz pelo menos 25% de algum componente;
- pode diminuir gordura, sódio ou açúcar;
- não garante baixo valor calórico.
Zero Açúcar
- não recebe adição de sacarose;
- pode conter adoçantes;
- ainda apresenta carboidratos e calorias.
O perigo do “orgânico saudável”
Outro ponto preocupante envolve produtos orgânicos. Segundo os pesquisadores, consumidores acreditam que alimentos orgânicos possuem menos calorias automaticamente.
Entretanto, muitos continuam extremamente calóricos. Mesmo assim, o selo orgânico gera sensação de segurança alimentar e reduz a percepção de risco nutricional. Consequentemente, pessoas acabam consumindo maiores quantidades sem perceber.
Marketing supera informação nutricional
A pesquisa também mostrou outro problema relevante. Muitas embalagens destacam frases chamativas em letras grandes. Porém, escondem informações importantes em fontes pequenas.
Assim, o consumidor presta atenção no “rico em proteínas”, mas ignora excesso de gordura, sódio ou calorias.
Entre os principais alertas do estudo, destacam-se:
- excesso de marketing nutricional;
- ultraprocessados com aparência saudável;
- leitura superficial dos rótulos;
- falsa sensação de emagrecimento;
- consumo exagerado de alimentos calóricos.
Equilíbrio continua sendo o melhor caminho
Os pesquisadores defendem maior alfabetização nutricional e regras mais rígidas para alegações presentes em ultraprocessados. Além disso, reforçam que reduzir um ingrediente não transforma automaticamente um produto em saudável.
Portanto, especialistas recomendam olhar a composição completa dos alimentos, analisar ingredientes e evitar decisões baseadas apenas na frente da embalagem.
No fim, o básico ainda funciona. Arroz, feijão, frutas e alimentos naturais continuam mais eficientes que promessas estampadas em rótulos coloridos.
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