Sexo durante a menstruação: conheçam mitos e verdades
O sexo durante a menstruação ainda gera dúvidas e tabus entre muitas mulheres. De acordo com ginecologistas, a prática não possui contraindicação, mas exige atenção e cuidados de higiene para garantir conforto e segurança.
Conforme médicos, o sangue altera o pH vaginal, deixando-o menos ácido. Por isso, pode aumentar o risco de proliferação de bactérias e fungos. Mesmo assim, a relação sexual nesse período pode trazer benefícios à saúde, como redução do estresse e melhora do sono, graças à liberação de hormônios ligados ao prazer.
Mitos e verdades sobre sexo na menstruação
A seguir, especialistas explicam os principais mitos e verdades sobre o tema e orientam como manter uma vida sexual segura e prazerosa.
Mitos
- O sangue menstrual é um lubrificante natural
Mito! O sangue não tem a mesma função lubrificante dos produtos à base de água ou silicone. Use lubrificantes próprios para evitar microlesões e infecções.
- Sexo na menstruação prejudica a saúde ginecológica
Mito! A menstruação não causa danos diretos, mas pode facilitar infecções se não houver proteção. O uso de preservativo é indispensável.
- É impossível engravidar menstruada
Mito! Embora raro, há risco de gravidez. O espermatozoide pode sobreviver até cinco dias no corpo feminino. Se o ciclo for curto, a ovulação pode ocorrer logo após a menstruação.
Verdades
- Algumas mulheres sentem mais desejo sexual
Verdade! Os picos hormonais podem aumentar a sensibilidade e o desejo. No entanto, outras podem sentir dor ou desconforto, principalmente, em casos de cólica ou endometriose.
- É preciso ter cuidados específicos
Verdade! A higiene antes e depois da relação é essencial. Lençóis limpos, toalhas e preservativos garantem mais segurança. O disco menstrual pode ser usado como alternativa confortável durante o sexo.
Cuidados que tornam o momento mais seguro
Além dos preservativos e da higiene, especialistas recomenda evitar relações em locais improvisados, priorizar o consentimento mútuo e respeitar os limites do corpo. Assim, a experiência se torna mais saudável e prazerosa para ambos.
