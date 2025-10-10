Sexo durante a menstruação: conheçam mitos e verdades

O sexo durante a menstruação ainda gera dúvidas e tabus entre muitas mulheres. De acordo com ginecologistas, a prática não possui contraindicação, mas exige atenção e cuidados de higiene para garantir conforto e segurança.

Conforme médicos, o sangue altera o pH vaginal, deixando-o menos ácido. Por isso, pode aumentar o risco de proliferação de bactérias e fungos. Mesmo assim, a relação sexual nesse período pode trazer benefícios à saúde, como redução do estresse e melhora do sono, graças à liberação de hormônios ligados ao prazer.

Mitos e verdades sobre sexo na menstruação

A seguir, especialistas explicam os principais mitos e verdades sobre o tema e orientam como manter uma vida sexual segura e prazerosa.

Mitos

O sangue menstrual é um lubrificante natural

Mito! O sangue não tem a mesma função lubrificante dos produtos à base de água ou silicone. Use lubrificantes próprios para evitar microlesões e infecções. Sexo na menstruação prejudica a saúde ginecológica

Mito! A menstruação não causa danos diretos, mas pode facilitar infecções se não houver proteção. O uso de preservativo é indispensável. É impossível engravidar menstruada

Mito! Embora raro, há risco de gravidez. O espermatozoide pode sobreviver até cinco dias no corpo feminino. Se o ciclo for curto, a ovulação pode ocorrer logo após a menstruação.

Verdades

Algumas mulheres sentem mais desejo sexual

Verdade! Os picos hormonais podem aumentar a sensibilidade e o desejo. No entanto, outras podem sentir dor ou desconforto, principalmente, em casos de cólica ou endometriose. É preciso ter cuidados específicos

Verdade! A higiene antes e depois da relação é essencial. Lençóis limpos, toalhas e preservativos garantem mais segurança. O disco menstrual pode ser usado como alternativa confortável durante o sexo.

Cuidados que tornam o momento mais seguro

Além dos preservativos e da higiene, especialistas recomenda evitar relações em locais improvisados, priorizar o consentimento mútuo e respeitar os limites do corpo. Assim, a experiência se torna mais saudável e prazerosa para ambos.