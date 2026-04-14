Simpósio de Saúde tem início em Guaçuí, destacando temas atuais e o autismo

O Simpósio de Saúde, em Guaçuí 2026, iniciou hoje (14) com força e amplia seu impacto no Espírito Santo. Nos dias 14 e 15 de abril, Guaçuí assume protagonismo e impulsiona o debate em saúde. Dessa forma, o município se posiciona como referência em ciência e inovação. Participe desse encontro: venha para o Centro de Eventos da cidade e veja, abaixo, como se inscrever.

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O evento reúne público plural: médicos, pesquisadores, estudantes e especialistas. Ao mesmo tempo, oferece uma imersão gratuita e certificada. Assim, promove acesso democrático ao conhecimento.

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Além disso, a programação apresenta uma proposta atual e necessária. Nesta edição, o encontro destaca o I Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista. Portanto, amplia discussões sobre conscientização, inclusão e respeito às diferenças.

Autismo em pauta: debate necessário e transformador

O PROINTEC 2026 prioriza um tema urgente: Transtorno do Espectro Autista envolve múltiplas formas de desenvolvimento. Por isso, profissionais e sociedade precisam compreender suas particularidades.

Nesse contexto, o Prefeito Municipal, Sr. Vagner Rodrigues Pereira, proferiu fala de abertura, ressaltando a importância do evento e os temas abordados, entre eles, o Transtorno do Espectro Autista (TEA):

“O PROINTEC 2026 reafirma nosso compromisso com uma saúde mais humana, inclusiva e baseada no conhecimento. Nesta edição, colocamos o autismo no centro do debate, pois entendemos que informação gera respeito e inclusão. Guaçuí, portanto, não apenas recebe um grande evento, mas também lidera uma transformação social importante, ao promover empatia, conscientização e cuidado com cada pessoa em sua singularidade.”

Fonte: Divulgação l GFC

A secretária municipal de Saúde, Sra. Joseane Areal, reforçou a importância do evento. Ela destaca que a iniciativa promove inovação e desenvolvimento regional. Além disso, ela ratificou que o encontro fortalece o diálogo, o acolhimento real e a escuta ativa para que, de fato, a inclusão ocorra:

Fonte: Divulgação l GFC

Consequentemente, o simpósio amplia a conscientização coletiva. Ao mesmo tempo, incentiva práticas mais humanizadas. Isso contribui para uma sociedade mais informada e acolhedora.

Tecnologia e inovação conectam teoria e prática

Durante o evento, participantes acompanham mesas-redondas, painéis e mostras tecnológicas. Paralelamente, startups apresentam soluções inovadoras para a saúde.

Dessa maneira, o PROINTEC conecta teoria e prática de forma estratégica. Além disso, estimula o pensamento interdisciplinar.

Os debates abordam avanços médicos, políticas públicas e inovação científica. Portanto, o evento cria pontes entre conhecimento acadêmico e aplicação real.

Guaçuí se consolida como referência estadual

O vereador Dr. Edielson Rodrigues afirma que Guaçuí fortalece sua posição como polo de saúde. Segundo ele, o município amplia sua relevância no cenário estadual.

Nesse sentido, o PROINTEC impulsiona a difusão do conhecimento. Além disso, aproxima a ciência da população. Como resultado, promove melhoria na qualidade de vida.

Ao mesmo tempo, o evento estimula o desenvolvimento humano. Dessa forma, reforça a importância de discutir o autismo com responsabilidade.

Serviço

Evento: PROINTEC 2026 – Saúde em Foco

PROINTEC 2026 – Saúde em Foco Data: 14 e 15 de abril

14 e 15 de abril Local: Centro de Eventos de Guaçuí

Centro de Eventos de Guaçuí Entrada: gratuita

gratuita Certificação: sim

sim Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guacui-2026-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/3365925

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta sua participação agora e faça parte de um evento que pode ampliar seu conhecimento e impactar sua comunidade.

Com base em informações do Grupo folha do Caparaó.