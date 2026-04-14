Simpósio de Saúde tem início em Guaçuí, destacando temas atuais e o autismo
Simpósio de Saúde 2026 transforma Guaçuí em polo de inovação, com destaque para o debate sobre autismo e inclusão.
O Simpósio de Saúde, em Guaçuí 2026, iniciou hoje (14) com força e amplia seu impacto no Espírito Santo. Nos dias 14 e 15 de abril, Guaçuí assume protagonismo e impulsiona o debate em saúde. Dessa forma, o município se posiciona como referência em ciência e inovação. Participe desse encontro: venha para o Centro de Eventos da cidade e veja, abaixo, como se inscrever.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento reúne público plural: médicos, pesquisadores, estudantes e especialistas. Ao mesmo tempo, oferece uma imersão gratuita e certificada. Assim, promove acesso democrático ao conhecimento.
Leia também – Cardiologista revela como evitar até 80% dos infartos em seminário de saúde em Guaçuí
Além disso, a programação apresenta uma proposta atual e necessária. Nesta edição, o encontro destaca o I Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista. Portanto, amplia discussões sobre conscientização, inclusão e respeito às diferenças.
Autismo em pauta: debate necessário e transformador
O PROINTEC 2026 prioriza um tema urgente: Transtorno do Espectro Autista envolve múltiplas formas de desenvolvimento. Por isso, profissionais e sociedade precisam compreender suas particularidades.
Nesse contexto, o Prefeito Municipal, Sr. Vagner Rodrigues Pereira, proferiu fala de abertura, ressaltando a importância do evento e os temas abordados, entre eles, o Transtorno do Espectro Autista (TEA):
“O PROINTEC 2026 reafirma nosso compromisso com uma saúde mais humana, inclusiva e baseada no conhecimento. Nesta edição, colocamos o autismo no centro do debate, pois entendemos que informação gera respeito e inclusão. Guaçuí, portanto, não apenas recebe um grande evento, mas também lidera uma transformação social importante, ao promover empatia, conscientização e cuidado com cada pessoa em sua singularidade.”
A secretária municipal de Saúde, Sra. Joseane Areal, reforçou a importância do evento. Ela destaca que a iniciativa promove inovação e desenvolvimento regional. Além disso, ela ratificou que o encontro fortalece o diálogo, o acolhimento real e a escuta ativa para que, de fato, a inclusão ocorra:
Consequentemente, o simpósio amplia a conscientização coletiva. Ao mesmo tempo, incentiva práticas mais humanizadas. Isso contribui para uma sociedade mais informada e acolhedora.
Tecnologia e inovação conectam teoria e prática
Durante o evento, participantes acompanham mesas-redondas, painéis e mostras tecnológicas. Paralelamente, startups apresentam soluções inovadoras para a saúde.
Dessa maneira, o PROINTEC conecta teoria e prática de forma estratégica. Além disso, estimula o pensamento interdisciplinar.
Os debates abordam avanços médicos, políticas públicas e inovação científica. Portanto, o evento cria pontes entre conhecimento acadêmico e aplicação real.
Guaçuí se consolida como referência estadual
O vereador Dr. Edielson Rodrigues afirma que Guaçuí fortalece sua posição como polo de saúde. Segundo ele, o município amplia sua relevância no cenário estadual.
Nesse sentido, o PROINTEC impulsiona a difusão do conhecimento. Além disso, aproxima a ciência da população. Como resultado, promove melhoria na qualidade de vida.
Ao mesmo tempo, o evento estimula o desenvolvimento humano. Dessa forma, reforça a importância de discutir o autismo com responsabilidade.
Serviço
- Evento: PROINTEC 2026 – Saúde em Foco
- Data: 14 e 15 de abril
- Local: Centro de Eventos de Guaçuí
- Entrada: gratuita
- Certificação: sim
- Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guacui-2026-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/3365925
As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta sua participação agora e faça parte de um evento que pode ampliar seu conhecimento e impactar sua comunidade.
Com base em informações do Grupo folha do Caparaó.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726