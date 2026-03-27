PROINTEC 2026 traz Dr. Diogo Nolasco com foco em saúde cardiovascular
O PROINTEC 2026, nesta edição, terá como um dos palestrantes, Dr. Diogo Nolasco. Ele é médico cardiologista, com foco em prevenção e hábitos saudáveis.
O PROINTEC 2026 movimenta Guaçuí com conhecimento, propósito e ação. Nos dias 14 e 15 de abril, o município fortalece sua posição como polo de inovação em saúde. Ao mesmo tempo, o evento reúne especialistas, estudantes e gestores em um ambiente colaborativo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Assim, o encontro estimula soluções práticas para desafios reais. Além disso, promove conexões entre ciência, tecnologia e sociedade. Como resultado, transforma ideias em ações concretas e relevantes.
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Inclusão em foco: autismo amplia o debate social
Nesta edição, o PROINTEC destaca o I Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista. Dessa forma, amplia discussões essenciais sobre inclusão e respeito. Ao abordar o tema, o evento incentiva empatia e escuta ativa.
Consequentemente, fortalece a construção de uma sociedade mais consciente. Ao mesmo tempo, reforça o compromisso coletivo com a dignidade humana. Portanto, cada participante contribui diretamente para essa transformação.
Dr. Diogo Moraes Nolasco conecta ciência e prática no PROINTEC 2026
O PROINTEC 2026 ganha ainda mais relevância com a participação do médico cardiologista Dr. Diogo Moraes Nolasco. Natural de Guaçuí, ele construiu uma trajetória sólida na medicina. Formou-se pela Universidade Gama Filho e especializou-se em Cardiologia.
Além disso, conquistou título pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Posteriormente, acumulou 16 anos de experiência em Unidade de Terapia Intensiva. Atualmente, atua como diretor médico da MedClinSul e integra a equipe da Santa Casa de Guaçuí.
Hábitos saudáveis: a mensagem prática do Dr. Diogo Nolasco
Durante sua palestra, o médico apresenta o tema Mudança de Estilo de Vida e Hábitos Saudáveis. Ele traduz conceitos complexos em orientações simples e aplicáveis. Assim, aproxima o conhecimento da realidade das pessoas.
Por exemplo, ele incentiva caminhadas regulares e alimentação equilibrada. Também destaca a importância do sono de qualidade e do controle do estresse. Dessa maneira, orienta mudanças possíveis no dia a dia.
Além disso, ele reforça um dado relevante: até 80% dos infartos e AVCs podem ser prevenidos. Portanto, a prevenção depende de escolhas conscientes e acompanhamento médico contínuo.
PROINTEC 2026: um movimento de transformação coletiva
O PROINTEC 2026 ultrapassa o formato tradicional de evento. Na prática, ele se consolida como um movimento de transformação. Ao reunir diferentes vozes, promove soluções mais completas e eficazes.
Assim, profissionais, famílias e lideranças compartilham experiências e constroem caminhos. Por fim, o evento reafirma que conhecimento aplicado gera impacto real na sociedade.
Com base em informações cedidas pelo Grupo Folha do Caparó.
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