PROINTEC 2026 traz Dr. Diogo Nolasco com foco em saúde cardiovascular

O PROINTEC 2026 movimenta Guaçuí com conhecimento, propósito e ação. Nos dias 14 e 15 de abril, o município fortalece sua posição como polo de inovação em saúde. Ao mesmo tempo, o evento reúne especialistas, estudantes e gestores em um ambiente colaborativo.

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Assim, o encontro estimula soluções práticas para desafios reais. Além disso, promove conexões entre ciência, tecnologia e sociedade. Como resultado, transforma ideias em ações concretas e relevantes.

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Inclusão em foco: autismo amplia o debate social

Nesta edição, o PROINTEC destaca o I Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista. Dessa forma, amplia discussões essenciais sobre inclusão e respeito. Ao abordar o tema, o evento incentiva empatia e escuta ativa.

Consequentemente, fortalece a construção de uma sociedade mais consciente. Ao mesmo tempo, reforça o compromisso coletivo com a dignidade humana. Portanto, cada participante contribui diretamente para essa transformação.

Dr. Diogo Moraes Nolasco conecta ciência e prática no PROINTEC 2026

O PROINTEC 2026 ganha ainda mais relevância com a participação do médico cardiologista Dr. Diogo Moraes Nolasco. Natural de Guaçuí, ele construiu uma trajetória sólida na medicina. Formou-se pela Universidade Gama Filho e especializou-se em Cardiologia.

Além disso, conquistou título pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Posteriormente, acumulou 16 anos de experiência em Unidade de Terapia Intensiva. Atualmente, atua como diretor médico da MedClinSul e integra a equipe da Santa Casa de Guaçuí.

Hábitos saudáveis: a mensagem prática do Dr. Diogo Nolasco

Durante sua palestra, o médico apresenta o tema Mudança de Estilo de Vida e Hábitos Saudáveis. Ele traduz conceitos complexos em orientações simples e aplicáveis. Assim, aproxima o conhecimento da realidade das pessoas.

Por exemplo, ele incentiva caminhadas regulares e alimentação equilibrada. Também destaca a importância do sono de qualidade e do controle do estresse. Dessa maneira, orienta mudanças possíveis no dia a dia.

Além disso, ele reforça um dado relevante: até 80% dos infartos e AVCs podem ser prevenidos. Portanto, a prevenção depende de escolhas conscientes e acompanhamento médico contínuo.

PROINTEC 2026: um movimento de transformação coletiva

O PROINTEC 2026 ultrapassa o formato tradicional de evento. Na prática, ele se consolida como um movimento de transformação. Ao reunir diferentes vozes, promove soluções mais completas e eficazes.

Assim, profissionais, famílias e lideranças compartilham experiências e constroem caminhos. Por fim, o evento reafirma que conhecimento aplicado gera impacto real na sociedade.

Com base em informações cedidas pelo Grupo Folha do Caparó.