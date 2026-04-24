Startups do ES entram no SUS digital e ganham projeção nacional

Duas startups capixabas conquistam reconhecimento nacional. Assim, startups do Espírito Santo e SUS Digital avançam no chamamento público do Laboratório InovaSUS Digital, do Ministério da Saúde. A iniciativa impulsiona a transformação digital do Sistema Único de Saúde.

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Nesse cenário, o Programa Sementes fortalece o desenvolvimento das empresas. Com isso, a Fire Aceleradora de Projetos e a Imside se destacam entre soluções de todo o país. Portanto, o resultado reforça o potencial inovador do ecossistema capixaba.

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Startups do Espírito Santo e SUS Digital

O Edital nº 1/2026 forma um banco nacional de tecnologias inovadoras. Dessa forma, ele reúne soluções com potencial de integração ao SUS. Diferentemente de outros editais, a seleção não oferece financiamento imediato. Ainda assim, ela viabiliza futuras parcerias estratégicas.

Além disso, o processo abre caminho para contratações públicas de inovação. Assim, as startups passam a atuar em um ambiente coordenado pelo Ministério da Saúde. Consequentemente, ganham visibilidade e ampliam suas possibilidades de atuação em escala nacional.

Soluções enfrentam desafios da saúde pública

A Fire participa com o Gaya Conecta. A plataforma atua diretamente na continuidade do cuidado ao paciente. Ela organiza a jornada do usuário e integra diferentes etapas do atendimento. Além disso, reúne agendamento, monitoramento e geração de dados clínicos.

A representante da Fire, Alessandra Zanadi Pagung, destaca o impacto da solução. “O Gaya Conecta nasce de uma dor real do sistema, que é o cuidado que se perde ao longo do caminho. Nossa proposta é garantir continuidade, fortalecer o vínculo entre paciente e serviço e levar mais eficiência para o SUS com uma tecnologia pronta para escalar”, explica Alessandra.

Por sua vez, a Imside apresenta uma solução voltada à oncologia. A tecnologia otimiza o planejamento radioterápico. Assim, reduz um processo de horas para poucos minutos.

Pedro Otávio Souza Baqui, da Imside, reforça a importância da conquista. “Estamos propondo uma transformação em um processo crítico da oncologia. Reduzir horas de planejamento para poucos minutos significa ganhar escala dentro do sistema. Esse resultado também reflete a evolução construída com o apoio do Sementes”, afirma Pedro.

Fonte: Arjuna Melo l SECTI

Programa Sementes impulsiona impacto real

A coordenadora Jamylly Caran destaca a relevância do programa. “Esse tipo de conquista mostra que estamos formando startups preparadas para resolver problemas reais do Brasil. O Sementes não é só sobre empreender, é sobre gerar impacto e ver essas soluções chegando ao SUS é extremamente significativo”, ressalta.

O secretário Jales Cardoso também reforça o alcance estratégico. “Quando uma startup capixaba é reconhecida em um chamamento dessa natureza, ela não está apenas validando uma tecnologia. Está se posicionando como parte da construção do futuro da saúde pública no país”, afirma.

Por fim, o Programa Sementes consolida seu papel no desenvolvimento regional. Ele oferece capacitação, mentorias e acompanhamento contínuo. Dessa maneira, transforma ideias em soluções estruturadas. Assim, impulsiona startups a ganhar escala e alcançar oportunidades em âmbito nacional.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação

Bernardo Barbosa

(27) 3636-1806 / (27) 9 8829-2953

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Comunicação do Programa Sementes

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Com base em informações do portal Programa Sementes.