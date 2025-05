SUS e cirurgia bariátrica: entenda novas regras

O Ministério da Saúde ampliou o acesso à cirurgia bariátrica no SUS. Com as novas regras, mais pessoas podem realizar o procedimento.

Antes, o sistema exigia índice de massa corporal (IMC) acima de 40. Agora, o SUS aceita pacientes com IMC a partir de 35, desde que apresentem comorbidades associadas, como diabetes ou hipertensão.

Além disso, o governo passou a considerar a obesidade como doença crônica. Essa mudança reforça a urgência de tratamento adequado e integral.

Cirurgia ajuda a tratar outras doenças

A cirurgia bariátrica reduz o peso e melhora doenças como diabetes tipo 2, apneia do sono e hipertensão. Por isso, médicos indicam o procedimento quando outras estratégias falham.

Contudo, os profissionais avaliam cada caso com rigor. Eles analisam o histórico do paciente, os exames e os riscos envolvidos. Também exigem acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia.

SUS também cobre cirurgia em adolescentes

As novas regras permitem a cirurgia em jovens entre 16 e 18 anos. No entanto, o SUS exige parecer de equipe multidisciplinar e autorização judicial.

As mudanças no SUS facilitam o acesso à cirurgia bariátrica e ampliam as chances de tratamento eficaz para a obesidade grave. Por isso, entender as novas regras ajuda a buscar apoio médico no tempo certo.