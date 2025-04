SUS e setor privado: parceria para reduzir espera de cuidados

O Ministério da Saúde está estabelecendo parcerias com o setor privado para melhorar a agilidade e a qualidade do atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo, desse modo, é o de reduzir o tempo de espera, especialmente para diagnósticos e tratamentos de câncer.

Parceria SUS e setor privado – qual o objetivo básico?

A prioridade é acelerar, principalmente, o atendimento e garantir que os pacientes recebam cuidados dentro do prazo adequado. Assim, o Ministério da Saúde, com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem como meta:

em até 30 dias. Início do tratamento em até 60 dias.

Como alcançar esses objetivos?

A ampliação das parcerias com o setor privado é essencial para atingir essas metas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou, nesse sentido, alguns pontos importantes para viabilizar essa colaboração:

dos serviços privados, como hospitais e clínicas, que possuem infraestrutura e profissionais disponíveis. Estudo da USP: conforme pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) há uma grande concentração de médicos especialistas no setor privado, o que pode ser aproveitado para aumentar a oferta de atendimento.

Aceleração das Ações

O governo está acelerando várias iniciativas para melhorar o atendimento no SUS, incluindo:

em serviços públicos de saúde em todo o país. Parceria com o hospital A.C. Camargo, referência em oncologia, para auxiliar no diagnóstico de câncer para pacientes do SUS.

Programas já implementados

Além das novas parcerias, o Ministério da Saúde já lançou programas para reduzir o tempo de espera e melhorar o acesso aos serviços de saúde:

Programa mais acesso a especialistas : Tem como objetivo ampliar o atendimento a especialistas no SUS, facilitando o acesso a cirurgias, exames e tratamentos.

: Tem como objetivo ampliar o atendimento a especialistas no SUS, facilitando o acesso a cirurgias, exames e tratamentos. Fortalecimento do SUS digital: A plataforma digital visa desburocratizar o sistema, permitindo que mais atendimentos sejam realizados de forma remota e ágil.

As parcerias com o setor privado são uma estratégia-chave para reduzir o tempo de espera no SUS e garantir atendimento médico especializado de forma rápida e eficiente. O governo está acelerando ações para transformar o sistema de saúde no Brasil e atender às necessidades da população com mais rapidez e qualidade.