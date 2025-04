Técnica inovadora aumenta circunferência peniana – entenda

O urologista brasileiro Ubirajara Barroso Jr. se destacará no maior congresso de urologia do mundo, a Associação Americana de Urologia, que acontecerá em Las Vegas entre 26 e 29 de abril. Durante o evento, ele apresentará sua técnica inovadora para aumento da circunferência peniana, chamada Dart-Vag, que oferece resultados definitivos e duradouros.

A nova técnica: Dart-Vag

O Dart-Vag é uma cirurgia desenvolvida, principalmente, para aumentar a grossura do pênis de forma permanente. A técnica utiliza um retalho retirado do saco escrotal combinado com a túnica vaginalis, uma membrana altamente vascularizada que envolve os testículos. Desse modo, a inovação permite ganhos significativos, de 2 a 3 cm no diâmetro peniano, oferecendo um aumento mais eficiente e natural.

Diferente de outras opções, como as injeções de ácido hialurônico, que exigem reaplicação periódica, o Dart-Vag oferece, assim, resultados duradouros, sem necessidade de retoques.

Resultados promissores: estudo com 30 pacientes

Barroso Jr. já realizou o estudo em mais de 30 pacientes. Durante o congresso, ele compartilhará os dados de uma pesquisa com dez pacientes que passaram pela cirurgia de aumento peniano associada ao Dart-Vag. Conforme registros, os resultados, logo após três meses da cirurgia, foram notáveis:

Aumento significativo na largura e comprimento do pênis.

Melhora na autoimagem e na percepção da aparência genital.

Aumento do desejo sexual e satisfação com a vida sexual.

Indicações e contraindicações

A técnica indica-se para homens com pênis fino, incluindo aqueles com doença de Peyronie ou micropênis. Para ser elegível, o paciente precisa, por isso, ter uma bolsa escrotal de tamanho adequado para fornecer o material necessário para o procedimento.

A técnica não recomenda-se para homens com pênis de grosso normal ou problemas neuropsiquiátricos. Além disso, pacientes com escroto pequeno podem enfrentar limitações devido à necessidade de material dessa região.

Avanços na urologia brasileira

O Dart-Vag representa um grande avanço na medicina urológica brasileira, oferecendo uma solução permanente e eficaz para homens que buscam melhorar sua aparência e função sexual. Esse estudo abre novas possibilidades para tratamentos relacionados ao bem-estar e à autoestima masculina.