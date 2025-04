Avanços na busca pela cura do HIV: atualize-se aqui

Estudos recentes apresentados na Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas 2025 (CROI 2025) trouxeram novas perspectivas sobre o tratamento do HIV. Embora a cura ainda não tenha sido alcançada, as pesquisas indicam que estamos mais próximos de uma solução que ofereça proteção duradoura, potencialmente comparável à cura.

Os anticorpos monoclonais, principalmente os anticorpos amplamente neutralizantes (bnAbs), têm mostrado grande potencial no combate ao HIV. Essa estratégia permite, assim, que os pacientes interrompam o uso da terapia antirretroviral (TARV) por longos períodos, sem que a carga viral aumente significativamente. Ao invés de depender de medicamentos diários, os bnAbs atacam o HIV de forma eficaz, oferecendo uma abordagem menos invasiva e mais acessível.

De acordo com um dos estudos mais importantes apresentados na CROI 2025 foi o estudo RIO, realizado no Reino Unido e na Dinamarca. O estudo acompanhou 68 participantes que interromperam a TARV para testar os anticorpos monoclonais 3BNC117 e 10-1074. Após 20 semanas, 65% dos pacientes ainda mantinham carga viral abaixo de mil cópias/ml, e após 48 semanas, 57% não precisaram retomar a medicação.

O estudo também revelou que 24% dos pacientes permaneceram com carga viral indetectável por até dois anos, sem precisar de tratamento diário. Isso demonstra o grande potencial dos anticorpos monoclonais para oferecer proteção duradoura e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com HIV.

Esses resultados abrem portas para novos tratamentos que podem substituir a TARV diária, trazendo um futuro promissor no controle do HIV. A ciência continua avançando, e cada estudo nos aproxima de uma solução mais eficaz e acessível para milhões de pessoas.

