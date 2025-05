Teste do pezinho passa a identificar 60 doenças via SUS

Minas Gerais se tornou o primeiro do Brasil a oferecer, gratuitamente pelo SUS, o teste do pezinho expandido para 60 doenças. A iniciativa, desse modo, garante diagnóstico precoce e tratamento imediato, ampliando significativamente a triagem neonatal.

O Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (Nupad), da Faculdade de Medicina da UFMG, lidera o projeto. A coleta ocorre, principalmente, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde profissionais retiram algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê.

A princípio, o exame detectava até 23 condições. Agora, identifica doenças raras, metabólicas, genéticas e infecciosas com alta precisão.

Entre as principais condições rastreadas, destacam-se:

De acordo com a reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida, “O convênio com o SUS é um marco para o país. Esperamos que outros estados sigam esse modelo.”

Com essa ação pioneira, Minas não apenas moderniza a saúde pública, mas também oferece um modelo inspirador de cuidado infantil preventivo.

