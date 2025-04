Titãs: câncer de pâncreas afasta Bellotto de show

Tony Bellotto, guitarrista da banda Titãs, foi recentemente diagnosticado com câncer de pâncreas e passou por uma cirurgia bem-sucedida. O procedimento ocorreu nesta quinta-feira (10). As redes sociais da banda emitiram comunicado oficial sobre o fato. A equipe médica, liderada por profissionais especializados, acompanhou o músico durante todo o processo, que agora entra em uma fase de recuperação.

De acordo com a família, “Agora ele inicia o processo de recuperação. Estamos muito felizes e agradecemos o carinho e o apoio de todos”. Nos comentários, fãs e amigos de Bellotto deixaram palavras de força e otimismo, demonstrando apoio incondicional ao músico durante esse momento desafiador.

O diagnóstico e os próximos passos

O diagnóstico do câncer de pâncreas ocorreu durante um exame de rotina e o músico optou por fazer a cirurgia com a equipe médica indicada. A recuperação exigirá um período de afastamento dos palcos, mas os Titãs seguirão com sua agenda de shows. Bellotto tranquilizou os fãs, afirmando que retornará às atividades profissionais assim que estiver totalmente recuperado.

A banda expressou sua gratidão pelo apoio de todos e reforçou que, enquanto o guitarrista se recupera, o trabalho dos Titãs continuará conforme planejado. Os fãs aguardam ansiosos o retorno de Tony Bellotto, mas, enquanto isso, seguem enviando pensamentos positivos e palavras de incentivo.