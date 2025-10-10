Fígado de porco é transplantado em humano vivo — veja resultado

Médicos chineses transplantaram fígado de porco geneticamente modificado em um paciente vivo pela primeira vez. O paciente, 71 anos, sofria de cirrose e câncer no fígado. Eles realizaram a cirurgia em maio de 2024 no Primeiro Hospital Afiliado da Universidade Médica de Anhui, na cidade de Hefei.

Transplante de fígado de porco – especificidades

Eles implantaram o fígado de porco como órgão auxiliar, sem remover completamente o fígado humano. O enxerto funcionou mais de 30 dias. Produziu bile e proteínas funcionais, inclusive albumina e fatores de coagulação. Além disso, não houve rejeição aguda no início.

Entretanto, depois de 38 dias, surgiram complicações: formou-se microangiopatia trombótica. Por isso, médicos removeram o enxerto. Após isso, o paciente enfrentou hemorragias recorrentes e faleceu no 171º dia pós-cirurgia.

Importância do estudo e desafios futuros

Este experimento inovador comprova que um fígado de porco modificado pode operar em corpos vivos, ao menos temporariamente. Contudo, segurança contra infecções, compatibilidade imunológica e risco de rejeição requerem estudos adicionais. Dessa forma, especialistas pedem ética rigorosa, regulação clara e aceitação social.