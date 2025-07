Câncer de fígado: fique por dentro dessa doença silenciosa

O fígado executa funções vitais, como a filtragem do sangue, a produção de bile e proteínas essenciais. Ele transforma substâncias tóxicas em compostos seguros para o corpo. Além disso, apresenta notável capacidade de regeneração, mesmo após a remoção de até dois terços do órgão.

Esse órgão recebe sangue principalmente pela veia porta e, em menor escala, pela artéria hepática. As veias supra-hepáticas conduzem o sangue de volta ao coração. Conforme literatura médica, o fígado é dividido em dois lobos, compostos majoritariamente por hepatócitos — as células funcionais do órgão.

O que é o câncer de fígado?

O câncer de fígado, também chamado de carcinoma hepatocelular ou hepatocarcinoma, surge a partir de inflamações crônicas. Cirrose, hepatites B e C, gordura no fígado e consumo excessivo de álcool são os principais fatores de risco. Em muitos casos, o tumor aparece como nódulo único ou múltiplos nódulos, crescendo lentamente e sem sintomas no início.

Tipos de câncer hepático

Carcinoma hepatocelular : mais comum, representa cerca de 90% dos casos. Origina-se dos hepatócitos.

: mais comum, representa cerca de 90% dos casos. Origina-se dos hepatócitos. Colangiocarcinoma : afeta os ductos biliares e responde por 10% dos tumores hepáticos.

: afeta os ductos biliares e responde por 10% dos tumores hepáticos. Carcinoma fibrolamelar: raro e com prognóstico mais favorável, sem relação com cirrose ou hepatites virais.

Causas e fatores de risco

De acordo com especialistas, diabetes, anabolizantes, hepatites virais, alcoolismo, gordura no fígado e cirrose aumentam o risco de desenvolver câncer hepático. Esses fatores contribuem, assim, para a degeneração progressiva do fígado e favorecem a formação de tumores.

Principais sintomas

Dor abdominal, especialmente no lado direito

Icterícia (pele e olhos amarelados)

Perda de peso e apetite

Cansaço e fraqueza

Massa abdominal palpável

Aumento do baço e acúmulo de líquido no abdômen

Coceira, febre, palidez e fezes claras

Tratamento do câncer de fígado

O tratamento inclui cirurgia para remoção do tumor ou transplante hepático nos casos mais graves. Quimioterapia, radioterapia e terapias-alvo também podem ser utilizadas, dessa forma, dependendo do estágio da doença. O diagnóstico precoce melhora significativamente as chances de sucesso terapêutico.

Cuidar da saúde do fígado exige atenção aos sintomas e aos fatores de risco.