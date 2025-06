Unimed Sul Capixaba alcança topo da saúde digital no Brasil

A Unimed Sul Capixaba conquistou o estágio 7 da certificação internacional HIMSS EMRAM, o mais alto nível em maturidade digital hospitalar. Essa conquista posiciona a cooperativa entre apenas sete hospitais no Brasil com essa certificação — e como a única no Espírito Santo.

Unimed Sul Capixaba – excelência global

Com essa certificação, o Hospital Unimed e o Hospital Materno-Infantil, ambos em Cachoeiro de Itapemirim, comprovam que operam com 100% de digitalização, decisões clínicas baseadas em dados e sistemas totalmente integrados. Utilizam inteligência analítica para garantir segurança, agilidade e qualidade nos cuidados de saúde.

Processo exigente, resultado histórico

A transformação digital envolveu, desse modo, treinamentos, revisão de processos, integração de sistemas e fortalecimento de uma cultura orientada por dados. Tudo isso com o suporte da healthtech Folks, especializada em HIMSS.

Durante a auditoria, os especialistas internacionais Philip Bradley e Daniel Clark destacaram a excelência da cooperativa. Eles reforçaram, principalmente, que o estágio 7 exige requisitos rigorosos e só é alcançado por instituições que priorizam qualidade, engajamento do paciente e eficiência operacional.

Inovação com foco em pessoas

Referência nacional em qualidade assistencial, a Unimed Sul Capixaba combina inovação tecnológica com cuidado humanizado. Atua em mais de 30 municípios e se mantém entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo o GPTW.

Além disso, soma reconhecimentos como a ONA 3, o selo 3M Black Diamond, presença no ranking da revista Newsweek e destaque na Exame como uma das maiores do país.

Por fim, a cooperativa continua investindo em sustentabilidade, com ampliação da sua usina solar e ações de redução de desperdício, mostrando que excelência e responsabilidade caminham juntas.