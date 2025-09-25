Unimed Sul Capixaba: profissionais PCDs vivem inclusão real

A Unimed Sul Capixaba reafirma diariamente o compromisso com a inclusão e valoriza a diversidade como parte essencial de sua cultura. A cooperativa não limita a inclusão a discursos, mas transforma o princípio em práticas reais. Assim, investe em acessibilidade, cria oportunidades e garante que profissionais com deficiência conquistem espaço e reconhecimento. Com isso, promove não apenas integração, mas também fortalece o sentimento de pertencimento.

Além disso, a cooperativa adota estratégias que ampliam as possibilidades de crescimento individual e coletivo. Ao unir respeito, acolhimento e diversidade, ela constrói um ambiente mais justo e humano. Dessa forma, cada profissional encontra não só apoio, mas também meios de desenvolver competências, autonomia e protagonismo em sua trajetória. O resultado surge em equipes mais fortes, engajadas e conectadas à inovação.

Programa IntegraMente abre caminhos

Entre os projetos, o programa IntegraMente se destaca. Ele oferece a jovens com transtornos do neurodesenvolvimento a chance de ingressar no mercado de trabalho com suporte adequado. O foco vai além da contratação. O objetivo consiste em estimular aprendizado, independência e desenvolvimento de habilidades que ampliam a inclusão profissional.

A psicóloga Flávia Moreira reforça que equipes crescem quando valorizam a pluralidade. Segundo ela, pessoas com deficiência trazem perspectivas únicas que enriquecem práticas e fortalecem relações. Já a gerente de Gestão de Pessoas, Diana Raposo, ressalta que a Unimed busca ampliar constantemente as contratações. Para ela, garantir apoio, respeito e ajustes estruturais representa um dever que já compõe a essência da cooperativa.