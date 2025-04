Dia Mundial do Autismo: ES luta pela inclusão

No Dia Mundial do Autismo, celebrado nesta quarta-feira (02), a Secretaria da Saúde (Sesa) do Estado do Espírito Santo reforça seu compromisso com a ampliação e qualificação dos serviços voltados às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Governo do Estado investe continuamente para garantir atendimento especializado e acessível para quem precisa.

Serdia: atendimento especializado e integral

De acordo com a SESA, os Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual e Autismo (Serdia) desempenham papel importante no atendimento de pessoas com TEA. Criado pela Política de Cofinanciamento Estadual, instituída pela Portaria Nº 159-R de 20 de dezembro de 2022, o Serdia oferece suporte integral por meio de atendimento multiprofissional.

Desde sua implementação, o Governo do Estado investiu mais de R$ 3 milhões no cofinanciamento de 32 municípios. Desses, 26 já iniciaram os atendimentos, beneficiando mais de 2.500 usuários. Além disso, 15 novos municípios estão em processo de adesão, ampliando a cobertura e representando uma adesão de 60%.

SESA: autismo e inclusão

“Estamos comprometidos com a inclusão, o cuidado e o respeito às pessoas com TEA. A ampliação dos serviços Serdia reflete nossa luta pela garantia de direitos e qualidade de vida das pessoas com TEA e suas famílias”, conforme afirma Tyago Hoffmann, Secretário de Estado da Saúde.

Nos serviços Serdia, os usuários recebem atendimento de uma equipe multiprofissional composta por médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais. Desse modo, o trabalho integrado visa a reabilitação e o acompanhamento contínuo, garantindo um atendimento de excelência.

Acesso à saúde e protocolos de atendimento

O Espírito Santo atualmente atende mais de 3.500 usuários dentro da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência. A rede pública organiza seus protocolos de atendimento para garantir o suporte adequado a pessoas com TEA e outras condições, como o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

O acesso aos serviços de saúde ocorre por meio da Atenção Primária à Saúde (APS), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e, quando necessário, os pacientes são encaminhados para especialistas, como neuropediatras. Esse sistema de regulação estadual assegura a eficiência no atendimento de acordo com a disponibilidade de vagas.

