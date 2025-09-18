Unimed Sul Capixaba: tecnologia e humanização garantem segurança do paciente

A segurança do paciente depende da combinação de protocolos claros, equipes integradas e cuidado humanizado. Na Unimed Sul Capixaba, essa filosofia orienta cada ação, desde o atendimento de rotina até procedimentos complexos. Investimentos em tecnologia, capacitação e hospitalidade aumentam a confiança dos clientes e reduzem riscos. No Dia Mundial da Segurança do Paciente, celebrado em 17 de setembro, a importância desses cuidados fica ainda mais evidente.

A cooperativa alia inovação e atenção personalizada. Prontuários eletrônicos integrados permitem que diferentes setores compartilhem informações em tempo real, evitando erros e acelerando decisões. Além disso, hospitais certificados pela ONA 3 e pelo HIMSS nível 7 atestam excelência em qualidade, segurança e tecnologia aplicada à saúde. Dessa forma, cada paciente recebe atendimento seguro, rápido e humanizado.

Humanização e integração: pilares do cuidado

O cuidado humanizado se reflete na hospitalidade e na atuação conjunta de equipes multiprofissionais. Protocolos claros ajudam a identificar riscos, monitorar processos e agir rapidamente em situações críticas. O alinhamento entre corpo clínico, equipe de suporte e tecnologia cria um ambiente de confiança para clientes e familiares. Assim, a experiência hospitalar se torna segura e acolhedora.

Segundo especialistas, a segurança só é alcançada quando todos compartilham o mesmo propósito. O atendimento eficiente vai além do tratamento clínico: envolve escuta ativa, acolhimento e aplicação de processos que priorizam a vida. Com tecnologia e humanização integradas, a Unimed Sul Capixaba garante que cada etapa da jornada do paciente seja confiável e tranquila.