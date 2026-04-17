Urina vermelha: quando é inofensiva e quando exige atenção médica

A cor da urina varia conforme a hidratação. Em geral, ela oscila entre amarelo-claro e amarelo-escuro. No entanto, quando surge um tom rosado ou vermelho, o corpo envia um sinal de alerta.

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Nesse sentido, a mudança ocorre porque novos pigmentos aparecem na urina. Por um lado, esses pigmentos podem vir da alimentação. Por outro, podem indicar alterações internas, como a presença de sangue, chamada hematúria.

Assim, a urina vermelha não define um diagnóstico. Ainda assim, ela exige interpretação cuidadosa, considerando hábitos, medicamentos e sintomas associados.

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Quando a urina vermelha é inofensiva?

Em muitos casos, a alteração não representa risco. Isso ocorre, principalmente, após o consumo de alimentos ricos em pigmentos.

Entre os exemplos mais comuns, destacam-se:

Beterraba (fenômeno conhecido como “beeturia”);

Amoras, mirtilos e ruibarbo;

Produtos industrializados com corantes vermelhos.

Além disso, alguns medicamentos também modificam a cor da urina:

Antibióticos e antituberculosos;

Fármacos para infecção urinária;

Suplementos com vitaminas ou corantes.

Da mesma forma, exercícios físicos intensos podem alterar a coloração. Nesse cenário, o corpo libera mioglobina, o que escurece a urina.

Portanto, quando a cor volta ao normal em até dois dias e não há sintomas, a situação tende a ser benigna.

Quando a urina vermelha indica problemas de saúde?

Por outro lado, a presença de sangue na urina merece atenção. Nesse caso, a hematúria pode sinalizar doenças do trato urinário.

Entre as causas mais frequentes, estão:

Infecção urinária (cistite, pielonefrite);

Cálculos renais (pedras nos rins);

Doenças inflamatórias dos rins;

Alterações na próstata;

Lesões no trato urinário;

Tumores de bexiga, rins ou uretra.

Além disso, distúrbios de coagulação e uso de anticoagulantes também podem contribuir.

Consequentemente, a avaliação médica se torna necessária, especialmente quando há recorrência.

Sinais de alerta que não devem ser ignorados

Para diferenciar situações simples de quadros mais sérios, observe sintomas associados:

Dor ao urinar ou dor lombar intensa;

Febre e mal-estar;

Dificuldade para urinar;

Presença de coágulos na urina;

Cansaço, inchaço ou perda de peso.

Dessa forma, a combinação desses sinais reforça a necessidade de investigação.

Quando procurar um médico?

A recomendação é clara. Sempre que não houver causa evidente, procure avaliação profissional.

Busque atendimento, principalmente, nas seguintes situações:

Primeiro episódio sem relação com alimentos ou remédios;

Presença de dor, febre ou dificuldade urinária;

Histórico de doenças renais ou cálculos;

Episódios repetidos, mesmo sem dor;

Presença de coágulos ou redução do volume urinário.

Durante a consulta, o médico analisa o histórico clínico. Em seguida, solicita exames de urina, sangue e imagem. Em alguns casos, indica exames mais específicos.

Atenção ao sinal do corpo

Em síntese, a urina vermelha funciona como um alerta. Frequentemente, a causa é simples e transitória. Contudo, ignorar o sintoma pode atrasar diagnósticos importantes.

Por isso, observe seu corpo com atenção. Sempre que necessário, busque orientação médica. Assim, você garante uma abordagem segura e baseada em evidências.

Com base em aportes da Sociedade Brasileira de Nefrologia.