Urina vermelha: quando é inofensiva e quando exige atenção médica
A urina vermelha pode ser comum, mas também pode sinalizar doenças importantes.
A cor da urina varia conforme a hidratação. Em geral, ela oscila entre amarelo-claro e amarelo-escuro. No entanto, quando surge um tom rosado ou vermelho, o corpo envia um sinal de alerta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse sentido, a mudança ocorre porque novos pigmentos aparecem na urina. Por um lado, esses pigmentos podem vir da alimentação. Por outro, podem indicar alterações internas, como a presença de sangue, chamada hematúria.
Assim, a urina vermelha não define um diagnóstico. Ainda assim, ela exige interpretação cuidadosa, considerando hábitos, medicamentos e sintomas associados.
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Quando a urina vermelha é inofensiva?
Em muitos casos, a alteração não representa risco. Isso ocorre, principalmente, após o consumo de alimentos ricos em pigmentos.
Entre os exemplos mais comuns, destacam-se:
- Beterraba (fenômeno conhecido como “beeturia”);
- Amoras, mirtilos e ruibarbo;
- Produtos industrializados com corantes vermelhos.
Além disso, alguns medicamentos também modificam a cor da urina:
- Antibióticos e antituberculosos;
- Fármacos para infecção urinária;
- Suplementos com vitaminas ou corantes.
Da mesma forma, exercícios físicos intensos podem alterar a coloração. Nesse cenário, o corpo libera mioglobina, o que escurece a urina.
Portanto, quando a cor volta ao normal em até dois dias e não há sintomas, a situação tende a ser benigna.
Quando a urina vermelha indica problemas de saúde?
Por outro lado, a presença de sangue na urina merece atenção. Nesse caso, a hematúria pode sinalizar doenças do trato urinário.
Entre as causas mais frequentes, estão:
- Infecção urinária (cistite, pielonefrite);
- Cálculos renais (pedras nos rins);
- Doenças inflamatórias dos rins;
- Alterações na próstata;
- Lesões no trato urinário;
- Tumores de bexiga, rins ou uretra.
Além disso, distúrbios de coagulação e uso de anticoagulantes também podem contribuir.
Consequentemente, a avaliação médica se torna necessária, especialmente quando há recorrência.
Sinais de alerta que não devem ser ignorados
Para diferenciar situações simples de quadros mais sérios, observe sintomas associados:
- Dor ao urinar ou dor lombar intensa;
- Febre e mal-estar;
- Dificuldade para urinar;
- Presença de coágulos na urina;
- Cansaço, inchaço ou perda de peso.
Dessa forma, a combinação desses sinais reforça a necessidade de investigação.
Quando procurar um médico?
A recomendação é clara. Sempre que não houver causa evidente, procure avaliação profissional.
Busque atendimento, principalmente, nas seguintes situações:
- Primeiro episódio sem relação com alimentos ou remédios;
- Presença de dor, febre ou dificuldade urinária;
- Histórico de doenças renais ou cálculos;
- Episódios repetidos, mesmo sem dor;
- Presença de coágulos ou redução do volume urinário.
Durante a consulta, o médico analisa o histórico clínico. Em seguida, solicita exames de urina, sangue e imagem. Em alguns casos, indica exames mais específicos.
Atenção ao sinal do corpo
Em síntese, a urina vermelha funciona como um alerta. Frequentemente, a causa é simples e transitória. Contudo, ignorar o sintoma pode atrasar diagnósticos importantes.
Por isso, observe seu corpo com atenção. Sempre que necessário, busque orientação médica. Assim, você garante uma abordagem segura e baseada em evidências.
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