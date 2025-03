Uso excessivo de telas gera fadiga digital: confira

O uso intenso de dispositivos eletrônicos já faz parte da rotina de muitas pessoas. No entanto, essa exposição prolongada às telas pode causar fadiga digital, prejudicando a visão, o sono e a concentração. Felizmente, algumas estratégias simples ajudam a minimizar os impactos negativos e promovem, principalmente, um uso mais equilibrado das telas.

Sinais da fadiga digital

Quem passa horas em frente a celulares, computadores e tablets pode sentir sintomas como olhos secos, dor de cabeça e dificuldade para focar. Além disso, o excesso de telas reduz a qualidade do sono, já que a luz azul inibe a produção de melatonina, hormônio responsável pelo descanso.

Dicas para reduzir os efeitos do uso excessivo de telas

1. Ajustar a iluminação e o brilho

Manter a tela com brilho moderado evita o esforço excessivo dos olhos. Além disso, utilizar filtros de luz azul reduz os impactos negativos na visão e melhora a qualidade do sono.

2. Fazer pausas frequentes

Seguir a regra 20-20-20 ajuda a aliviar a tensão ocular. A cada 20 minutos, olhar para um objeto distante por 20 segundos reduz o cansaço visual e melhora o foco.

3. Piscar conscientemente

O uso prolongado de telas reduz a frequência do piscar, causando ressecamento ocular. Por isso, manter o hábito de piscar regularmente melhora a lubrificação dos olhos e previne irritações.

4. Controlar o tempo de tela

Definir horários para uso de dispositivos ajuda a equilibrar a exposição digital. Estabelecer períodos sem telas, especialmente antes de dormir, melhora o descanso e reduz o impacto da luz azul.

De acordo com especialistas, pequenos ajustes na rotina, é possível reduzir a fadiga digital e proteger a visão. Adotar hábitos saudáveis melhora a produtividade, a concentração e a qualidade do sono, promovendo mais bem-estar no dia a dia.

