UTI do Hospital Evangélico Litoral Sul (HELS): cresce e salva mais de 430 vidas/ano

O Hospital Evangélico Litoral Sul (HELS), em Itapemirim, celebra seis anos da sua Unidade de Terapia Intensiva. Desde 2020, a equipe amplia atendimentos e fortalece resultados. Inicialmente, a pandemia exigiu respostas rápidas. Por isso, a unidade estruturou fluxos eficientes e ampliou sua capacidade.

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Atualmente, a Central de Regulação de Vagas encaminha pacientes de todo o Estado. Em 2025, a UTI já atendeu mais de 430 pessoas, totalizando mais de 6.700 diárias no ano. Assim, o hospital consolida sua relevância regional. Ao mesmo tempo, a equipe mantém foco constante na qualidade assistencial.

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Estrutura moderna e equipe multiprofissional fortalecem atendimento do HELS

A UTI conta com 20 leitos equipados com tecnologia avançada. Entre os recursos, destacam-se o ecocardiograma e a ultrassonografia à beira-leito. Dessa forma, os profissionais agilizam diagnósticos e decisões clínicas.

Além disso, cerca de 90 colaboradores atuam de forma integrada. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas trabalham em conjunto. Consequentemente, o cuidado torna-se mais completo e eficiente.

Fonte: Divulgação l HELS

A unidade atende casos complexos com frequência. Entre eles, surgem cardiopatias, insuficiência renal e distúrbios pulmonares. Também há suporte a demandas cirúrgicas. Portanto, a UTI amplia sua capacidade de resposta em cenários críticos.

Experiência acumulada eleva padrão de atendimento

O médico responsável, Dr. João Paulo Almeida, relembra desafios iniciais: “Enfrentamos um dos períodos mais difíceis da história com coragem, compromisso e humanidade, sempre com a missão de acolher e tratar pacientes em estado crítico.” Desde então, o aprendizado contínuo elevou o nível da assistência.

Fonte: Divulgação l HELS

Hoje, o hospital oferece atendimento comparável a grandes centros. Assim, a unidade prioriza segurança, eficiência e humanização. Ao mesmo tempo, mantém protocolos atualizados e práticas baseadas em evidências.

Acreditação reforça compromisso com qualidade

Recentemente, o HELS conquistou a acreditação ONA nível 1. Essa certificação reconhece padrões rigorosos de segurança e gestão. Portanto, o hospital reafirma seu compromisso com a excelência.

Além da UTI, a instituição oferece diversos serviços. Entre eles, destacam-se pronto atendimento, clínica médica e cirúrgica. Também há exames como colonoscopia e endoscopia. Dessa maneira, o hospital amplia o acesso à saúde de qualidade.