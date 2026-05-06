Vacinação contra gripe deve ser reforçada antes do inverno

A circulação do vírus da influenza começou mais cedo neste ano. Por isso, o Ministério da Saúde intensifica o alerta sobre a importância da vacinação contra gripe. A vacinação precisa avançar, sobretudo entre grupos vulneráveis.

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Crianças, gestantes e idosos enfrentam maior risco de complicações. Dessa maneira, a imunização se torna prioridade. A vacina, portanto, oferece proteção eficaz e gratuita pelo SUS.

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Números reforçam a urgência

Até 18 de abril de 2026, o Brasil registrou 5,5 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Além disso, o país contabilizou 352 mortes.

Embora alguns estados apresentem desaceleração, outros ainda registram alta. Enquanto regiões como Espírito Santo mostram estabilidade, 17 estados mantêm crescimento recente.

Assim, o cenário exige atenção contínua. Mesmo com expectativa de pico menor que 2025, o risco permanece.

Campanha amplia cobertura nacional

A Campanha Nacional de Vacinação começou em 28 de março. Ela segue até 30 de maio em grande parte do país. Até agora, o governo distribuiu mais de 17 milhões de doses.

Desse total, 11,6 milhões já foram aplicadas. O foco permanece nos públicos prioritários. Paralelamente, o governo amplia a comunicação por aplicativos.

Essa estratégia fortalece a confiança nas informações oficiais. Consequentemente, ela incentiva a adesão à vacina.

Vacina reduz hospitalizações

A vacinação se renova todos os anos. O vírus sofre mutações frequentes, o que exige atualização constante das doses.

Segundo a OPAS, a vacina reduz hospitalizações. Em adultos, a eficácia varia entre 30% e 40%. Já em crianças, pode chegar a 75%.

Além disso, o imunizante pode ser aplicado com outras vacinas. Isso inclui a proteção contra a Covid-19.

Proteção começa ainda na gestação

O SUS também oferece proteção contra o vírus sincicial respiratório. Gestantes podem se vacinar a partir da 28ª semana.

Essa medida protege os bebês nos primeiros meses de vida. Portanto, a estratégia reduz casos graves de bronquiolite.

Nova tecnologia amplia defesa dos bebês

O Ministério da Saúde incorporou o nirsevimabe ao SUS. Esse anticorpo monoclonal atua de forma imediata após a aplicação.

Diferentemente das vacinas tradicionais, ele não depende da resposta imunológica. Assim, ele protege rapidamente crianças vulneráveis.

O medicamento atende prematuros e crianças com condições específicas. Entre elas, cardiopatias e doenças respiratórias.

Prevenção segue como melhor caminho

A vacinação continua sendo a principal estratégia contra a gripe. Portanto, a adesão precisa crescer antes do inverno.

Quanto maior a cobertura vacinal, menor o impacto da doença. Assim, a população reduz internações e complicações.