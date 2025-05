Bronquiolite: especialista de Cachoeiro explica como proteger seu filho na gravidez

A bronquiolite é uma doença respiratória aguda que afeta principalmente crianças com menos de dois anos, mas você sabia que pode começar a proteger o seu filho (a) ainda na gravidez? Conforme explica a médica e CEO da Clínica Vacinar, em Cachoeiro de Itapemirim, Drª Rachel Almeida, a imunização agora já é possível e indicada, principalmente, para gestantes entre a 24ª e a 36ª semana de gestação.

“A vacina do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é uma vacina que vai proteger a gestante após a vacinação e também o bebê, quando nascer. Seu principal objetivo é imunizar o recém-nascido nos meses de maior circulação do vírus. Recomendamos que as gestantes incluam essa vacinação no planejamento da gravidez e conversem com seu obstetra ou pediatra sobre a sua aplicação”, explica. Clique aqui e fale diretamente no WhatsApp da clínica.

Em geral, a maior circulação do VSR ocorre no inverno e início da primavera, período que compreende os meses de março e julho. Com a aplicação da vacina Abrysvo, o sistema imunológico da gestante é reforçado, auxiliando na proteção imediata do recém-nascido contra a infecção pelo vírus.

“Quando esse neném nasce, ele já tem uma produção de imunidade contra o vírus, através da produção de anticorpos, estimulados pela vacinação. Então, se o vírus chegar, eu já estou aqui para te defender. É maravilhoso, porque toma vacina, produz anticorpos e chega no bebê e ele já sai protegido. É como se ele já tivesse sido vacinado”, ressalta a médica.

VSR e bronquiolite

De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus sincicial é uma das principais causas de infecções respiratórias graves em recém-nascidos e crianças, que podem causar bronquiolite, pneumonia e até a morte.

Dados da Secretaria de Atenção Primária à Saúde ainda indicam que cerca de 80% dos casos de bronquiolite e até 60% dos quadros de pneumonia em crianças menores de 2 anos são provocados pelo vírus.

Conforme explica a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM), o VSR é um dos principais vírus associados à bronquiolite, ou seja, pela inflamação dos bronquíolos, que são pequenas e finas ramificações dos brônquios que transportam o oxigênio até o tecido pulmonar.

Proteção para idosos

Além das gestantes, a vacina Abrysvo, também é indicada para imunização de adultos a partir de 60 anos, uma vez que algumas condições crônicas aumentam o risco de infecção grave por VSR.

A Abrysvo também foi liberada para pessoas a partir dos 18, que fazem parte de grupos de maior risco, ou seja, com maiores chances de adquirir a doença.

Entre as comorbidades que podem deixar os adultos mais vulneráveis a atuação do VSR estão a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), a asma; diabetes mellitus, doença arterial coronariana, doenças cardiovasculares, distúrbios renais, hepáticos e hematológicos.

Onde encontrar a vacina Abrysvo em Cachoeiro

A vacina Abrysvo pode ser encontrada na Clínica Vacinar, localizada na rua Costa Pereira, 152 – Centro, em Cachoeiro de Itapemirim. Clique aqui e fale diretamente no WhatsApp da clínica.

A clínica, que está há 21 anos no mercado, oferece vacinas para todas as idades. Nesse período, já aplicou mais de 150 mil doses de vacinas e tendo como foco o atendimento humanizado, os profissionais fazem atendimentos tanto na modalidade presencial quanto domiciliar.

