Bridgerton 3ª temporada: Saiba que horas a Netflix vai lançar os episódios

Lançamento mais aguardado da Netflix neste mês, a primeira parte da terceira temporada de Bridgerton será disponibilizada no catálogo do serviço de streaming nesta quinta (16). De acordo com a plataforma, os brasileiros terão acesso aos novos episódios a partir das 4h da madrugada (horário de Brasília).

Inspirada nos best-sellers escritos por Julia Quinn, a série teve o terceiro ano dividido em duas partes. Sendo assim, o volume um estreia em 16 de maio com quatro episódios. Enquanto o segundo conta com mais quatro capítulos e entrará no catálogo em 13 de junho – também às 4h no horário de Brasília.

Exibido desde 2020, o drama de época é uma produção da Shondaland. O terceiro ano, sob o comando da nova showrunner Jess Brownell, foca na relação de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) com Colin Bridgerton (Luke Newton), invertendo a ordem dos livros, já que o terceiro volume da obra narra a trajetória de Benedict (Luke Thompson).

Na nova leva de episódios, Penelope desiste de correr atrás do irmão de Anthony (Jonathan Bailey) -afinal, sofreu uma terrível decepção ao escutá-lo dizer que jamais se envolveria com ela no final da segunda temporada.

Foto: Liam Daniel/Netflix

Além de se empenhar em esconder que está por trás da fofoqueira Lady Whistledown, a ruiva decide que chegou a hora de se casar. Dessa vez, ela não tem a companhia de Eloise (Claudia Jessie) para encarar as festas da alta sociedade, já que a idealista descobriu o maior segredo da escritora e rompeu relações.

De volta da viagem de verão, Colin logo percebe o tratamento frio de Penelope com ele. O rapaz se esforça para reconquistar a amiga e se oferece para ensiná-la a ser mais confiante e conseguir um bom marido.

Mas, quando as aulas surtem efeito, o irmão Bridgerton sente ciúme e finalmente percebe que a relação dos dois ultrapassa a amizade.

Assista ao trailer da terceira temporada:

Como assistir à temporada 3?

Bridgerton é uma série original e está disponível apenas na Netflix. Para ter acesso à nova temporada, é necessário assinar o serviço de streaming.