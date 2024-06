Bridgerton: episódios finais da 3ª temporada já estão disponíveis na Netflix

Quase um mês após o lançamento dos primeiros capítulos, a Netflix disponibilizou, nesta quinta-feira (13), a segunda e última parte da 3ª temporada de “Bridgerton”. Trata-se de uma série de sucesso da Netflix, baseada na série de livros homônima de Julia Quinn.

Lançada em 2022, “Bridgerton” acompanha uma família de oito irmãos, membros de uma família aristocrata inglesa, em busca pelo amor. No terceiro ano, Colin Bridgerton (Luke Newton) inicia um romance com a sua então amiga, Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

Na segunda parte da história, que será dividida em quatro capítulos, o noivado entre os personagens é colocado em risco por causa do segredo de Penelope. Isso porque ela é a pessoa por trás da polêmica Lady Whistledown.

Confira o trailer oficial da 3ª temporada de Bridgerton:

O futuro de Bridgerton

Depois de finalmente se entregar aos braços de Colin, Penelope tem uma longa jornada pela frente. A jovem Featherington precisará lidar com o maior dilema de sua vida – e um dos principais conflitos da série -, ao dar continuidade às fofocas escritas sob a alcunha de Lady Whistledown.

Além disso, Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) pode seguir seu coração e ficar com John Stirling (Victor Alli), ao invés de agir de acordo com o que é esperado pela mãe ou pela rainha. No mais, além da resolução de alguns conflitos, os últimos episódios da 3ª temporada devem apresentar alguns contornos do próximo ano. Entre eles, a identidade dos protagonistas.