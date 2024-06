Com novas emoções em cena, Divertida Mente 2 estreia nesta quinta (20)

Divertida Mente 2, sequência do longa de sucesso de 2015, vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2016, estreia nos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira, dia 20 de junho, com a continuação da história de Riley e as suas emoções. O primeiro filme está disponível no catálogo do Disney+.

Sinopse

Agora adolescente, a mente de Riley terá uma repentina demolição na sala de controle (lugar onde as emoções chefiam) para dar espaço a novos sentimentos. Alegria, Raiva, Tristeza, Medo e Nojinho terão que dar espaço para Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja.

O novo quarteto vai assumir as ações de Riley, levando as antigas emoções a enfrentarem uma nova jornada de autoconhecimento, que envolve a construção de novas bases e a destruição de algumas antigas.

O filme chega aos cinemas com um novo diretor, Kelsey Mann. Esse será seu primeiro trabalho dele dentro de um longa de animação. No Brasil, a dublagem será feita por Tatá Werneck (Ansiedade), Eli Ferreira (Tédio), Gaby Milani (Inveja), Fernando Mendonça (Vergonha), Mia Melo (Alegria), Otaviano Costa (Medo), Dani Calabresa (Nojinho), Leo Jaime (Raiva) e Katiuscia Conoro (Tristeza).

Ao todo, a animação tem 1h36min de duração.

Veja o trailer de ‘Divertida Mente 2’

Confira a programação completa dos cinemas de Cachoeiro

Cine Unimed

Sala 01

Garfield – Fora de Casa 2D

Sábado e Domingo – 14h20 dublado

Preço promocional- R$ 10,00

Amigos Imaginários 2D

Todos os Dias – 16h30 dublado

Preço promocional – R$ 10,00

Imaculada 2D

Todos os Dias – 18h45 dublado

Preço promocional – R$ 15,00

Planeta dos Macacos: O Reinado 2D

Todos os Dias – 20H40 dublado

Preço promocional – R$ 15,00

Sala 02

Divertida Mente 2 3D

Sábado e Domingo – 14h10 dublado (todos pagam meia )

Todos os Dias – 16h20 / 18h30 / 20h40 dublado

Sala 03

MANUTENÇÃO

Sala 04

Bad Boys: Até o Fim 2D

Todos os Dias – 18h20 dublado

Preço promocional – R$ 15,00

Os Farofeiros 2 2D

Todos os Dias – 20h45 nacional

Preço promocional – R$ 15,00

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Garfield – Fora de Casa 2D

Sábado e Domingo – 15h40 dublado

Preço promocional – R$ 10,00

Amigos Imaginários 2D

Todos os Dias – 18h00 dublado

Preço promocional – R$ 10,00

A Semente do Mal 2D

Todos os Dias – 20h10 dublado

Preço promocional – R$ 15,00

Sala 02

Divertida Mente 2 3D

Sábado e Domingo – 14h10 dublado (todos pagam meia )

Todos os Dias – 16h20 / 18h30 / 20h40 dublado

Sala 03

Kung fu Panda 4 2D

Sábado e Domingo – 14h40 dublado

Preço promocional – R$ 10,00

Divertida Mente 2 2D

Todos os Dias – 16h50 dublado

Bad Boys: Até o Fim 2D

Todos os Dias – 20h45 dublado

Preço promocional – R$ 15,00