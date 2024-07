Documentário sobre tradicional Folia de Reis de Vargem Alta é lançado na internet

Já está disponível o curta-metragem “Viva Folia” que narra a história do Mestre José Carlos e o seu desejo de reviver o grupo de Folia de Reis de São Sebastião na comunidade de Vila Maria, em Vargem Alta – ES. Com direção de Victorhugo Amorim, o documentário de 15 minutos pode ser assistido gratuitamente no Youtube.

Folia de Reis

A Folia de Reis de São Sebastião foi criada por Sebastião Batista da Silva – conhecido como Mestre Ninico. Devoto de São Sebastião, Mestre Ninico saía todos os anos com a Folia de Reis do dia 18 de novembro até o dia 20 de janeiro pelo município e outras localidades. Por 25 anos o grupo ficou desativado e hoje a Folia é liderada por José Carlos, filho de Ninico. A vida toda, José Carlos acompanhou a Folia de Reis do seu pai como porta-bandeira, folião instrumentista e até mesmo como palhaço. Após o falecimento de seu pai, José Carlos teve o desejo de reativar o grupo e, assim, em encontro com Hermínio Lorenzoni convidaram pessoas de várias localidades do município e passaram a se reunir na comunidade de Taquarussu e Vila Maria.

Foto: Divulgação

Victorhugo Amorim, diretor do curta-metragem, conta que ao saber do desejo do grupo em reativar a Folia de Reis achou importante registrar em vídeo esse momento significativo para a cidade. “O documentário propõe uma experiência pelas memórias ancestrais de José Carlos e registra alguns ensaios e uma apresentação do grupo na comunidade”, completa Victorhugo que também é morador de Vila Maria.

“Viva Folia” conta ainda com uma versão com tradução em libras além de legendagem como medida de acessibilidade. O projeto é uma realização de Tangerinas do Deserto Produções e foi aprovado no edital para fomento à execução de ações culturais de audiovisual 02/2023 – Lei Paulo Gustavo de Vargem Alta e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte de Vargem Alta.

Serviço: Filme “Viva Folia”

(Cor, 15′, 2024, Vargem Alta-ES)

Direção: Victorhugo Amorim

Disponível online!

Filme completo: https://youtu.be/9pak-7bUxfw

Versão com libras: https://youtu.be/WP1ht2knQ0A