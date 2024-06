É amanhã (4)! Harry Potter terá exibição única nos cinemas de Cachoeiro

Os fãs do bruxinho mais famoso do mundo têm um encontro marcado nos cinemas de Cachoeiro. “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” será exibido nos cinemas brasileiros, nesta terça-feira, 04 de junho. A exibição é em comemoração aos 20 anos de estreia do filme.

Essa é uma oportunidade única para rever o filme nas telonas, já que as sessões comemorativas acontecem exclusivamente no dia 4 de julho. A saber, em Cachoeiro de Itapemirim, haverá exibição nos dois cinemas.

Em síntese, a terceira edição da adaptação da série de livros escritos por J.K Rowling mostra o terceiro ano do bruxo na escola de bruxaria Hogwarts.

Vale ressaltar que os ingressos estão sendo vendidos diretamente nas bilheterias do Cine Ritz Perim Center e Cine Unimed.

No Cine Ritz Perim Center as exibições serão na sala 02, no modo dublado, em três horários: 15h30; 18h15; e 21h. Já no Cine Unimed, as exibições serão na sala 02, às 15h30, 18h15 e 21h. Além disso, haverá uma exibição na sala 04, às 20h30, no formato legendado.

Assista ao trailer de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban: