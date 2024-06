Harry Potter de volta aos cinemas de Cachoeiro, veja a programação

Após o sucesso absoluto das reexibições de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” nos cinemas do Brasil, realizadas no último dia 4, a Warner Bros resolveu presentear os fãs da produção novamente. Sendo assim, uma nova chance de assistir ao longa nos cinemas, em comemoração aos seus 20 anos de lançamento, foi anunciada pelo estúdio.

Portanto, as sessões extras de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” acontecem no próximo sábado, dia 29 de junho. Contudo, a exibição será em salas de cinema selecionadas por todo o Brasil.

Em Cachoeiro, o filme será exibido tanto no Cine Unimed, quanto no Cine Ritz Perim Center.

No filme, Harry Potter está prestes a começar o terceiro ano em Hogwarts quando o assassino Sirius Black, um aliado de Voldemort, foge da prisão de Azkaban. Apesar da incansável vigilância na escola, Harry sabe que, cedo ou tarde, Black virá ao seu encontro.

Sala 01

Divertida Mente 2 2D

Um Lugar Silencioso – Dia Um 2D

Sala 02

Divertida Mente 2 3D

Todos pagam meia

Sala 03

MANUTENÇÃO

Sala 04

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban 2D

15h dublado – Preço promocional – R$ 15,00

17h40 legendado – Preço promocional- R$ 15,00

Um Lugar Silencioso – Dia Um 2D

Sala 01

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban 2D

Sábado, (29/06) – 15 / 17h40 – dublado

Preço promocional- R$ 15,00

Bad Boys: Até o Fim 2D

Preço promocional- R$ 15,00

Sala 02

Divertida Mente 2 3D

Todos pagam meia

Sala 03

Divertida Mente 2 2D

Tô de Graça 2D

Preço promocional- R$ 15,00

Um Lugar Silencioso – Dia Um 2D

Preço promocional- R$ 15,00

